Sabit Diskler Yeniden Doğuyor: Western Digital, HD'yi Yeniden Tasarlıyor!

Western Digital, düzenlenen HDD ReImagine etkinliğinde geleneksel depolama anlayışının sınırlarını aşan ve flash teknolojisi ile güçlendirilmiş yeni sürücü mimarisini tanıttı. Şirketin HDD ve flash alanlarında inovasyon yapma konusundaki yeteneğinin devamı niteliğindeki OptiNAND teknolojisine sahip yeni depolama mimarisi, HDD'leri iNAND yerleşik flash sürücüleriyle entegre ve optimize ediyor.
Bu, müşterilere, yani hiper ölçekli bulut şirketlerine, CSP'lere, kurumlara, akıllı video güvenlik iş ortaklarına, NAS tedarikçilerine, büyük miktarda veriyi bugün ve gelecekte en iyi şekilde depolamak için gereken kapasite, performans ve güvenilirliği sağlayarak veri oluşturmada hızla artan büyümeyi karşılayacak bir çözüm sunuyor.
Üç aşamalı aktüatör (TSA) ve HelioSeal teknolojisi dahil olmak üzere sektörde ilk olan teknolojilerden yararlanan yeni sürücü mimarisine sahip ilk ürünler, plaka başına emsali olmayan 2,2 TB alan sunacak ve başarışı kanıtlanmış ePMR teknolojisinde kapasite kazanımlarını artıracak. Sektörde yeni bir dönüm noktası oluşturan Western Digital, belirli müşterilerine OptiNAND teknolojisine sahip yeni dokuz diskli, 20 TB ePMR flash ile geliştirilmiş sürücü örneklerini gönderdi.
"Western Digital'in, aynı HGST'nin (bugün Western Digital'in bir parçası) 2013 yılında ilk kez hava geçirmez şekilde kapatılan helyum HDD'leri gönderdiği zamankine benzer hard disk mimarisi inovasyonları konusunda güçlü bir geçmişi var" diyen IDC'de hard disk sürücüleri konusunda araştırma direktörü olan Ed Burns, "AI, ML, blockchain, IoT, sensörler ve daha birçok teknolojinin artmasıyla birlikte, günümüzün veri büyümesini, özellikle de büyük ölçeklerdekini, depolamak ve korumak için yeni depolama inovasyonlarına ihtiyaç duyulduğundan şüphe yok. Hem flash hem de HDD üreten tek şirket olarak Western Digital, ePMR sürücülerinin alan yoğunluk eğrisini gelecek nesiller için genişletmek üzere kendi şirket içi yeteneklerinden benzersiz bir şekilde yararlanarak, müşterilerin dijital ekonominin artan taleplerini karşılamalarına yardımcı olabilir," dedi.
New H3C Group, Bilgi İşlem ve Depolama Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Billy Chen ise: "Bu yeni mimari, Western Digital'in güç ve yeteneklerinin doğal bir uzantısı ve pazar depolama alanında evrimsel bir yenilik sunuyor. Eski bir müşteri olarak OptiNAND teknolojisinin heyecan verici olduğunu söyleyebilirim çünkü gelecek yıllarda depolama ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardımcı olacak."
OptiNAND Teknolojisine Sahip, Flash ile Güçlendirilmiş Yeni Sürücü
Kullanıcı verilerini depolamak için flash'ın kullanıldığı hibrit bir sürücüden farklı olarak; yeni mimari, farklı şekilde çalışan ve depolama kapasitesinde birden çok boyutta gelişme sağlayan depolama alanı konusunda neredeyse bir devrim niteliğinde. Western Digital'in OptiNAND teknolojisine sahip flash ile güçlendirilmiş sürücüleri, birinci sınıf HDD'lere dikey olarak entegre edilmiş iNAND ekleyerek, hem HDD hem de iNAND üzerinde önemli donanım yazılımı algoritması ve SoC inovasyonları ile gelişmiş kapasite, performans ve güvenilirlik sunarak müşterilerin artan depolama taleplerini karşılamalarına yardımcı oluyor.
Öne çıkanlar ise şöyle:
- Kapasite: Sürücü, iNAND'a yüklenen genişletilmiş meta verilerden yararlanan gelişmiş donanım yazılımı algoritmaları ile daha akıllı bir şekilde çalışıyor. Böylece, inç başına (TPI) daha fazla iz sağlayarak artan bir alan yoğunluğu sağlıyor.
- Performans: Sürücü gecikmesi, daha az bitişik iz müdahalesi (ATI) yenilemeleri gerektirmeye ve yazma önbelleği etkin moddayken yazma önbelleğini temizleme ihtiyacını azaltmaya odaklanan donanım yazılımını kullanabilmek için önemli ve özel optimizasyonlarla iyileştirildi.
- Güvenilirlik: Acil güç kesintisi (EPO) senaryosu durumunda yaklaşık 50 kat daha fazla müşteri verisi saklı tutulabilir ve Western Digital'in dikey olarak entegre edilmiş tedarik, geliştirme, tasarım, test konusundaki benzersiz yetenekleri ve flash ile güçlendirilmiş sürücülerinin kalifikasyonu ile müşteriler, sürücünün güvenilirliğinden emin olabilir.
"HDD ve flash alanlarında IP ve birinci sınıf geliştirme ekiplerimiz sayesinde müşterilerimizin depolama altyapısını iyileştirmek için inovasyonun sınırlarını sürekli olarak zorlayabiliyoruz" diyen Western Digital Global Teknoloji ve Strateji Başkanı Siva Sivaram şöyle devam ediyor: "Harika bir HDD inovasyon geçmişimiz var. 2013 yılında HelioSeal ile her şeyi değiştirdik; enerji destekli HDD'leri ilk kez 2019'da çıkardık ve şimdi OptiNAND teknolojisi ile yeniden sektöre liderlik edeceğiz. OptiNAND teknolojisine sahip bir ePMR HDD'nin içinde bulunduğumuz onyılın ikinci yarısında 50 TB'a ulaşmasını beklediğimizden, söz konusu mimari, birkaç nesil boyunca HDD teknolojisindeki yol haritamızı destekleyecek."
Erişim
OptiNAND teknolojisine sahip flash ile güçlendirilmiş yeni sürücü mimarisi, şirketin sürücü ve depolama platformları portföyünde mevcut olacak. Aynı zamanda; zeka, güvenilirlik, kapasite ve pazara sunma süresi konularında daha fazla gelişme sunarak gelecekteki tasarımlar ve yenilikler için de bir baz görevi görecek. Şirket, bu yılın sonlarında pazarlara özel, amaca yönelik ürünleri duyurmaya başlayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın