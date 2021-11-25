Sadece 1 Dakikada En Uzun Ay Tutulmasını İzleyin: Ay İşte Böyle Tutuldu!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1440 yılından beri gerçekleşmiş olan en uzun parçalı ay tutulması olan son tutulmanın timelapse videosu yayınlandı...

En Uzun Tutulmayı Sadece 1 Dakikada İzleyin!

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