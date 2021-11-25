Sadece 1 Dakikada En Uzun Ay Tutulmasını İzleyin: Ay İşte Böyle Tutuldu!

Dünya, 18 ve 19 Kasım akşamı, 1440'tan bu yana gerçekleşen en uzun parçalı Ay tutulmasına şahit oldu. Bazı Ay meraklıları tüm etkinliğe tanık oldu, ancak bu büyüleyici olay, ne yazık ki Türkiye'den gözlemlenemedi.
Elbette bu, izleyemeyeceğiz anlamına gelmiyor, zira California'daki Griffith Gözlemevi tüm tutulmayı görüntüledi, canlı olarak yayınladı ve kaydetti. Daha sonra bütün tutulmayı 1 dakikalık bir timelapse videosu olarak yayınladı. 3,5 saatlik Ay tutulmasını 1 dakika içinde izlemek istiyorsanız, aşağıdaki video sizi bekliyor:
Partial Lunar Eclipse - One Minute Time Lapse | Griffith Observatory | November 18-19, 2021A partial, but nearly total, lunar eclipse occurred overnight (evening of November 18, into early morning November 19). Griffith Observatory offered a live, online telescopic view of the entire eclipse, but you can watch a one-minute time lapse of the eclipse Watch the full stream here: Our next opportunity to observe a total lunar eclipse from Los Angeles will occur on Monday, May 15, 2022.
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