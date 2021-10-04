Sadece 8 Yaşında Olan, Dünya'nın En Genç Astronomu ile Tanışın!

Sadece 8 yaşında olmasına rağmen, küçük bir kız güneş sistemi üzerinde şimdiden belirgin bir iz bırakmayı başardı. Brezilyalı Nicole "Nicolinha" Oliveira, "dünyanın genç astronomu" olarak adlandırıldı. AFP ile yakın tarihli bir röportajda Nicolinha, asteroit olabilecek 18 ön tespit keşfettiğini açıkladı.
Ön gözlemlerin hala belgelenmesi gerekiyor ve bu süreç bazen yıllar alabiliyor. Yine de tespitlerden herhangi biri doğruysa, bu küçük kız dünyanın asteroit keşfeden en genç insanı olacak. Rekorun şu anki sahibi, 1999'da 18 yaşındayken 12.575 Palmariaat olarak adlandırılan bir asteroidi keşfeden Luigi Sannino. Eğer tespitleri daha fazla incelemeyle doğrulanabilirse, asteroitlere ünlü Brezilyalı bilim insanlarının ve kendi ailesinin üyelerinin adını vermeyi umuyor.
Nicolinha kısa süre önce, Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği (IASC) ve Brezilya bilim bakanlığı tarafından yürütülen ve insanları astronomiyle ilgilenmek için tasarlanmış bir proje olan Asteroid Avcıları'nın bir parçası oldu. Projede şimdiye kadar, Hindistan ve Irak'tan İspanya ve Nijerya'ya dünyanın dört bir yanından yüzlerce sivil bilim insanı tarafından, keşfedilen 85 nesne de dahil olmak üzere en az 185 ön tespit yapıldı. IASC, en son başvurularda Nicole'ün yedi ön tespit yaptığını söyledi.
Annesi Zilma Janaca, AFP'ye verdiği demeçte, "İki yaşındayken kollarını gökyüzüne kaldırır ve bana 'Anne, bana bir yıldız ver' derdi" dedi.
Janaca, "Bu astronomi tutkusunun ciddi olduğunu, dört yaşına geldiğinde doğum günü hediyesi olarak bizden teleskop istediğinde anladık. Teleskobun ne olduğunu gerçekten bilmiyordum bile" diye ekledi.
Tıpkı kafaları yıldızlarda olan herhangi bir genç gibi, Nicolinha'nın odasına hızlı bir bakış, onun uzayla derinden ilgilendiğini gösteriyor. Asteroitleri avlamak için uzay görüntüleri arasında gezinmek için kullandığı bilgisayarın yanı sıra odası Star Wars oyuncakları, astronomi posterleri ve astronot temalı süslemelerle kaplı. Bu bilgisayardan ayrıca, Brezilyalı gökbilimci Duília de Mello ve Brezilya'dan gelecek vadeden bir kadın astronot olan Andressa Costa Ojeda da dahil olmak üzere dünyanın birçok büyük ismiyle röportaj yaptığı YouTube kanalını da yayınlıyor.
Nicolinha, şu ana kadarki kısa yaşamında kayda değer başarılar elde etmiş gibi gözükse de astronomik tutkuları daha yeni başlıyor: "Roket yapmak istiyorum. Florida'daki NASA'daki Kennedy Uzay Merkezine gidip roketlerini görmeyi çok isterim."
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