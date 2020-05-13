Sadece en iyileri seçtik! İşte IMDb puanı yüksek en iyi 15 zombi filmi

Korku ve gerilim türleri sevilen türleri arasında zombi filmleri de yer alıyor. Başrollerinde, içinde, hikayesinde yada konusunda zombi olan birbirinden heyecanlı zombi filmleri bulunuyor. En iyi zombi filmleri sizleri bekliyor! En iyi zombi filmlerini IMDb puanı en yüksek zombi filmlerini sizler için listeledik. İşte, gelmiş geçmiş en iyi 15 zombi filmi...
15. ÖLÜLER ÜLKESİ / LAND OF THE DEAD
IMDb Puanı: 6,2
Ölüler Ülkesi/ Land of The Dead filminin konusu nedir? Ölüler Ülkesi, bir zombi serisi devam filmi. Bir felaketin ardından tüm uygarlık ortadan kalkmıştır. Şimdi ölülerin, hayatta kalmayı başarmış olanlardan alacak intikamları vardır. Hayatta kalan küçük bir grup, yüksek duvarlarla korunan bir şehirde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ancak şehrin ileri gelenleri, Fiddler's Green adındaki bir yerde rahat bir yaşam sürerlerken, halktan olanlar sefalet içinde ayakata kalmaya direnmektedirler. Şehri acımasız yöntemleri ile idare eden Lider Paul Kaufman bir yanda, şehir duvarlarının dışına çıkıp devriye gezen araç Dead Reckoning öte yandadır. Bu sırada Riley Denbo yani Dead Reckoning'in yaratıcısı, halkın sevgisini kazanmış biridir. Ancak bir gün tutuklanır. O zaman da aracın yönetimi, kısa vadede Kaufman'a başkaldırıp savaş açacak olan bir başkasına kalır.
14. ÖLÜMCÜL DENEY-KIYAMET/ RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
IMDb Puanı: 6,2
Ölümcül Deney Kıyamet/ Resident Evil: Apocalypse filminin konusu nedir? Alice, dehşet bir uykudan uyanır ve en kötü kabuslarının gerçek olduğunu fark eder. Biyokimyasal olaydan paçayı yırtmıştır ama söz konusu virüsün önünü kesmek için çare aramaktadır. Öte yandan Racoon şehrinden kurtulmaya çalışır. Umbrella Şirket'inin üzerinde uyguladığı deneylerden sonra sıra dışı güçlerin sahibi olmuştur. Kendisine katılan başkaları da vardır. Bu kişiler de daha önce Umbrella Şirketi'nde görev yapmışlar ve işten çıkarılmışlardır. Meydan okuyarak giriştikleri bu mücadelede karşılarında vahşi zombiler vardır. Ama bundan daha da önemlisi Umbrella'nın yeni ortaya çıkarttığı yaratık Nemesis'tir. Onunla mücadele edebilmek çok farklı bir boyutta direnç gerektirmektedir. Resident Evil'ın devam filmi olarak izleyicisi ile buluşuyor.
13. ÖLÜMCÜL DENEY: İNSANLIĞIN SONU/ RESIDENT EVIL: EXTINCTION
IMDb Puanı: 6,3
Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu / Resident Evil: Extinction filminin konusu nedir? Bir devam filmi olan Ölümcül Deney 3, serinin son derece aktif bir hikayesi olarak nitelendirilebilir. Yaşanılan yerde güvenlik ortadan kalkınca Carlos Olivera ile L.J hayatta kalan bir takım kişileri toplarlar. Claire, K-Mart ve Betty başta olmak üzere diğer yaşayanlarla birleşirler. Yola koyularak zırhlı konvoylar içinde boş çöllerden yol alırlar. Tek istedikleri kendileri gibi virüsün etkisinde kalmamışları bulmaktır. Oysa çölde sadece zombiler vardır. Hayatta kalabilmek için zombilere karşı silahlanmak zorundadırlar.
12. ÖLÜMCÜL DENEY / RESIDENT EVIL
IMDb Puanı: 6,7
Ölümcül Deney/ Resident Evil filminin konusu nedir? Raccoon şehrinin dışında Umbrella Corporation isimli bir şirket tarafından yönetilen, Hive isimli bir genetik araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırmalar esnasında uygulanan deneylerden birinde üretilen T-virus isimli virüsü ele geçiren bir hırsız bu virüsü Hive binasının içerisine salar. Virüs The Red Quinn isimli yapay zekayı ele geçirir ve sonrasında merkezdeki herkese bulaştırmaya başlar. Tüm personel zombiye dönüşür ve bu zombiler Red Quinn tarafından yönetilir. Red Quinn'i durdurmak için merkeze gelen bir ekip bu yapay zeka makineyle savaşırken zombilerle de baş etmeye çalışacaktır.
11. SICAK KALPLER / WARM BODİES
IMDb Puanı: 6,9
Sıcak Kalpler/ Warm Bodies filminin konusu nedir? İnsanoğlu yaklaşık 8 yıl önce başlayan ve nedeni, nasıl yayıldığını artık hatırlanmayan bir zombi salgınının esiri olmuştur. Zombilerin sayısı, hayatta kalmayı başaran bir grup insandan çok daha fazladır; insanlar ellerindeki tüm silah teknolojisine rağmen kendilerini ancak yüksek duvarların ardına hapsederek emniyete almışlardır. Zombilerin pek çoğu gibi havaalanında yaşayan R, bir gün arkadaşlarıyla beslenmeye çıktığında, kendisini öldürmek isteyen Julie ile karşılaşır. Onu ısırıp beslenmesi gerekirken aşık olmuştur, zira kaybettiği insani özellikleri teker teker ve yavaş yavaş yerine gelmeye başlar. Julie'ye hissettiği aşk kalbinin yeniden atmasını sağlarken, adını ve nasıl öldüğünü dahi hatırlamayan karakterimiz hislerini geri kazandıkça 'iyileşir'; üstelik bu iyileşme etkisi salgından etkilendiğine inanılan diğer zombileri de olumlu yönde etkileyecektir... Tabii insanlığın geri kalanını inandırabilirlerse!
10. 28 HAFTA SONRA/ 28 WEEKS LATER
IMDb Puanı: 7,0
28 Hafta Sonra/ 28 Weeks Later filminin konusu nedir? Rage virüsünün Britanya adalarına yayılmasının yarattığı karışıklık kontrol altına alınmış ve halk yavaş yavaş boşaltmak zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye başlamışlardır. Amerikan ordusu da, Londra'nın çeşitli yerlerinde düzenin sağlanması ve insanların güvenle evlerine yeniden yerleşebilmelerini sağlamak için yardım etmektedir. Öte yandan Rage virüsü, bütün planları alt üst edecek kadar tehlikeli ve sinsi bir virüstür. Herkesin, tehlikenin geçmiş olduğunu düşündüğü bir anda kenara çekilmiş ve çok daha tehlikeli bir şekilde yeniden harekete geçeceği zamanı beklemektedir. Nitekim evlerine geri dönebilmenin sevincini yaşayan bir ailenin ferdi, korkunç virüsü hala vücudunda taşımaktadır. Virüs ise yeniden ortaya çıkacağı en doğru zamanı beklemektedir.
9. DÜNYA SAVAŞI Z/ WORLD WAR Z
IMDb Puanı: 7,0
Dünya Savaşı Z/ World War Z filminin konusu nedir? Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır... Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır. Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.
8. YOL/ THE ROAD
IMDb Puanı: 7,2
Yol/ The Road filminin konusu nedir? Kıyamet sonrası atmosferinde Amerika yangın yeridir. Bir baba ve oğlunun istikameti Amerika kıyılarıdır. Amerika'yı bir uçtan bir uca geçerken ellerindeki basit tüfekle yaşadıkları macerada esas problem zor hava koşullarında nereye gittiklerini bilmemeleri ve yollarına çıkan haydutlardır. Film bilim kurgu türünde olmasına rağmen Western türünde de öğeler taşımaktadır.
7. ÖLÜLERİN ŞAFAĞI/ DAWN OF THE DEAD
IMDb Puanı: 7,3
Ölüm Şafağı/ Dawn of The Dead filminin konusu nedir? Genç ve güzel hemşire Ana, hastanedeki günlük mesaisini bitirip evine, çok sevdiği kocasına döner. Aşkla sevişip birlikte uyurlar. Ertesi gün kocası yan komşu tarafından öldürüldükten sonra yeniden hayata döner. Ana, mahallede olan kaosu ve etrafta birikmeye başlayan zombileri fark ederek evden kaçar. Kendine geldiğinde bir polis ve diğer kurtulmak isteyenlerle karşılaşır. Bir alışveriş merkezinde hep birlikte güvenlik ararlar. Çok geçmeden diğer kaçanlar da gelirler ve eğer hayatta kalmak istiyorlarsa birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğini öğrenirler. Dünya ölüler tarafından yönetilmek üzeredir. Bu küresel kaos içinde hayatta kalmanın yolu nedir?
6. BRAINDEAD
IMDb Puanı: 7,5
Braindead filminin konusu nedir? Lionel ve sevgilisi Paquita,hayvanat bahçesine gezmeye giderlerken meraklı annesi de onları takip eder. Ancak kadını Sumatra'dan gelen bir tür fare-maymun ısırır ve bulaşıcı bir zombi salgını başlatır. Annesini korumaya çalışan Lionel, onun kurbanlarını evlerinin bodrumunda saklamaya çalışır ancak olaylar giderek kontrolden çıkar ve zombiler bir ordu halinde dışarı taşarlar.Yüzüklerin Efendisi'ni yöneten Yeni Zelanda'lı yönetmen Peter Jackson'ın ülkesinde çektiği 3. uzun metrajlı filmi olan Braindead, komedi ve korku unsurlarını bir arada barındırıyor.
5. ZOMBİ EKSPRESİ / BUSANHAENG
IMDb Puanı: 7,5
Zombi Ekspresi/ Busanhaeng filminin konusu nedir? Seok-woo (Yoo Gong) kızı Soo-ahn ile birlikte Seul'den Busan'a gitmek üzere bir hızlı trene binmişlerdir. Ancak yolculuk esnasında hızla yayılan bir virüs baş gösterir ve virüse yakalanan herkes kana susamış zombilere dönüşmeye başlar. Virüsten etkilenmemiş yolcular, Busan'a sağ salim varabilmek için son derece tehlikeli bir yolculuğu tamamlamak zorunda kalacaktır.
4. 28 GÜN SONRA / 28 DAYS LATER...
IMDb Puanı: 7,6
28 Gün Sonra/ 28 Days Later filminin konusu nedir? Ölümcül bir virüs, İngiltere'yi tehdit altına almıştır. Bir araştırma laboratuvarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan bu virüse yakalanan insanlar zor durumdadırlar. Bu işle mücadele eden kişiler sadece virüsü yok etmek değil, hastalığa yakalananlarla da büyük sorun yaşamaktadırlar. Çare olarak askerler tarafından yönetilen sığınağa taşındıklarında çok başka sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İngiltere yapımı filmin yönetmeni Danny Boyle, oldukça başarılı bir iş çıkartmış. Kumsal adlı filmini de uyarladığı romanın yazarı olarak bildiğimiz Alex Garland, filmin senaryo yazarı.
3. ZOMBİELAND
IMDb Puanı: 7,6
Zombieland filminin konusu nedir? Ruben Fleischer'ın yönetmenliğini yaptığı Zombieland korku/komedi türünde bir yapım. Filmin başrollerini Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard ve Mila Kunis paylaşıyor. Bill Murray ise konuk oyuncu olarak bir zombiyi canlandırıyor. Filmde zombi salgınıyla yaşamları kabusa dönen bir grup insanın tehlikeli yolculuğu komedi ve korku öğeleri harmanlanarak anlatılıyor.
2. ZOMBİ / DAWN OF THE DEAD
IMDb Puanı: 7,9
Zombi/ Dawn of The Dead filminin konusu nedir? Bir devam filmi olan Ölülerin Şafağı kaldığı yerden aynı heyecan ile devam ediyor. Özel polis Peter ve Roger, et yiyen zombiler tarafından ele geçirilen bir apartmanı temizledikten sonra yakındaki bir televizyon istasyonuna sığınırlar. Burada tanıştıkları iki televizyoncuyu da yanlarına alarak helikopterle binadan kaçarak bir alışveriş merkezine ulaşırlar.
Erzak almak üzere kısa bir süre için uğradıkları alışveriş merkezinde hesapladıklarından daha fazla kalmaları gerekecektir, çünkü anlaşılmayan bir nedenle tüm zombiler bu binaya girmeye çalışmaktadır. Zombiler aracılığı ile tüketim toplumu eleştriliyor.
1. ZOMBİLERİN ŞAFAĞI / SHAUN OF THE DEAD
IMDb Puanı: 7,9
Zombilerin Şafağı / Shaun of The Dead filminin konusu nedir? Bir adam can çekişmekte olan hayatını kurtarmaya karar verir. İlk adım olarak da eski kız arkadaşını yeniden kazanmayı planlar. Annesi ile olan ilişkisini düzeltmek ister. Bir gün Kuzey Londra'yı zombiler basar. Sokaklarda ölüler birikmeye başlar. Bütün bunları izleyen Shaun, sevdiklerini kurtarmaya karar verir. Liz, Ed, Pete ve annesini toparlayıp Winchester'a ulaşabilirse hayatta kalacaklarına inanan Shaun'u zorlu bir macera beklemektedir. Annesi bir zombi tarafından ısırılır. Shaun onu öldürmek zorunda kalır. Film aslında bir zombi komedisi.
- IMDb puanı en yüksek korku filmleri! Tüm zamanların 30 en iyi korku filmi!
- Son yılların puanı yüksek, en iyi Türk komedi filmleri neler? 15 Türk filmi
- Mutlaka izlemeniz gereken unutulmaz filmler! İşte IMDb Top 25 listesi!
- En iyi Netflix dizileri! IMDb'ye göre en yüksek puanlıları seçtik!
- Gelmiş Geçmiş En İyi Virüs Filmleri
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın