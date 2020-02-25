Safari Yakında 13 Aydan Uzun Geçerliliği Olan Sertifikaları Reddedecek

Apple, Safari web tarayıcısında 13 aydan uzun geçerliliğe sahip HTTPS sertifikalarına izin vermeyi durduracağını açıkladı.
TLS şifreleme standardını temel alan HTTPS sertifikaları, bağlandığınız web sitelerine olan bağlantınızın güvenli olduğunu doğrulamak için kullanılıyor. Değişiklik kapsamında 1 Eylül sonrasında yayınlanan ve 398 günden uzun geçerliliği bulunan sertifikalar, Apple tarafından reddedilecek. Yani böyle bir sertifika kullanan web sitesini ziyaret ettiğinizde, bir güvenlik uyarısı göreceksiniz. Ancak geliştiriciler sertifikayı 1 Eylül'den önce yayınlamış ise, web sitesi bundan etkilenmeyecek.
GitHub ve Microsoft gibi bazı web sitelerinin sertifikalarının iki seneden uzun geçerliliğinin olduğu biliniyor. Apple'ın yeni kuralları, bu firmalar ağustos ayında yeni bir sertifika almazsa sertifikaların reddedilmesiyle sonuçlanacak.
Değişiklik, son kullanıcılar için Safari ile ziyaret ettiğiniz web sitelerinin en son şifreleme ve güvenlik standartlarını kullanacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Apple'ın bu hamlesinin Let's Encrypt gibi firmalara olan bağımlılığı artıracağı ve kişisel hosting'i zorlaştıracağı konusunda bazı eleştiriler var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın