Yapay Zekalı Basketbolcu Transfer Oldu! İşte Yapay Zekalı Basketbolcu!

Toyota çalışanları tarafından geliştirilen yüzde 100 sayı isabetiyle oynayan yapay zekaya sahip robot basketbolcu CUE, şaşırtmaya devam ediyor. Geliştirme ekibi bu özel robotu bir adım daha ileriye taşıyarak, dördüncü nesil CUE'yi ortaya çıkardılar.
CUE3, sahanın ortasından attığı şutlarla profesyonel NBA oyuncularını kıskandıracak performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Daha da geliştirilen 2,09 m'lik CUE4, koşarak tek başına topu alıp atış yapabiliyor ve atışın ardından yeniden koşmaya devam edebiliyor.
Levanga Hokkaido takımı ile Basketbol Ligi All-Star maçında sahaya çıkan geliştirme aşamasındaki CUE4, selefi CUE3'ün başarısını daha da ileriye taşıyarak üç sayı yarışmasında yaptığı 11 üçlük denemesinde de başarılı oldu.
Parkede tüm açıları ve hızı hesaplayarak atışlarını yapan robot basketbolcu CUE4, yapay zekaya sahip robotların insanlar gibi hareket edebileceğini de en güzel şekilde ortaya koyuyor.
2019'da arka arkaya 2020 serbest atışı gerçekleştirerek Guinness Dünya Rekoru kıran CUE, artık yeni elleri ve karbon fiber çerçevesiyle topu kendi kavrayıp kusursuz atışlar gerçekleştirebiliyor. CUE3'ün güç kabloları yerine küçük ve güçlü motorlar kullanan geliştirme ekibi, şut mekanizmasını iyileştirmek adına yapay zekayı da geliştirdi.
Yapay zekalı basketbolcunun transferi
İlk nesil CUE'den bu yana, Alvark Tokyo kulübünde yaklaşık iki yıl geçiren yapay zekaya sahip basketbolcu kariyerinin devamı için süpriz bir şekilde geçici olarak Levanga Hokkaido'ya transfer oldu.
28 Aralık 2019'da Hokkaido Spor Merkezi'nde ilk antrenmanına çıkan CUE4, yeni yeşil formasıyla takım arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılanarak ilgi odağı oldu. Daha ilk maçında Levanga taraftarlarının ilgisini toplamayı başaran robot, All-Star maçında ise tüm seyircileri etkilemeyi başardı.
Levanga'daki kiralık süresi dolan CUE4, 25 Şubat'ta Alvark'a geri döndü.
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