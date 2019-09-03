Saldırının Hedefi Sadece iPhone'lar Olmayabilir!

Google araştırmacılarının açıkladığı iPhone saldırısının, sadece iPhone'lar için değil; Android ve Windows için de tehlike oluşturduğu iddia edildi!

Saldırının Hedefi Sadece iPhone'lar Olmayabilir!

Geçtiğimiz günlerde Google güvenlik araştırmacıları tarafından açıklanan iPhone saldırısı, bazı raporlara göre sadece iPhone'ları etkilemedi; Android'li ve Windows'lu cihazları da etkiliyor olabilir.

Forbes'e konuşan kaynaklara göre saldırılar, Çin'de düzenlenen bir kampanyanın parçası olabilir. Saldırıların Uygur Müslümanlarını hedef aldığı iddia ediliyor. Uygurlar, son yıllarda Çin yönetiminin izleme baskısıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Google'ın Project Zero takımının geçen ay açıkladığı rapor, kurbanların iPhone'larının zararlı web siteleri yoluyla hack'lendiğini söylüyordu. Bağlantıya dokunan kullanıcılar, kişi bilgileri, medya dosyaları ve GPS konumu gibi bilgileri saldırganlara ulaştırmış oluyordu. iOS 12 ve önceki sürümleri etkileyen saldırı, kullanıcının hangi uygulamaları yüklediğini, WhatsApp, Telegram, Gmail ve Hangouts gibi popüler uygulamaların verilerini de saldırganların önüne seriyordu.

Google, Apple'ı şubat ayında bilgilendirmiş, bunun ardından güvenlik açığı, bir yama ile kapatılmıştı.

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