Samsun'dan Dünyaya Uçaksavar İhraç Edilecek!

Yerli ve milli uçaksavar geliştirmeyi başaran SYS (Samsun Yurt Savunma), üstün nitelikli tabanca üretiminden sonra kendini üstün nitelikli M2 12.7mm uçaksavar üretimi ile de kanıtlamaya hazırlanıyor.