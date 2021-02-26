Bilgisayarınızı Korumak İçin Microsoft Defender Yeterli mi?

Bilgisayar güvenliğini sağlamak artık eskisinden çok daha zor. Virüsler, trojanlar ve malware'ler gibi tüm zararlı yazılımlar sürekli olarak güncelleniyor ve eskisine nazaran daha güçlü hale geliyor; artık korumak zorunda olduğumuz verilerimiz de çok daha fazla. Önceki yıllara kıyasla çok daha fazla verimizi internet üzerinde kontrol ediyor, banka hesaplarımızdan kişisel bilgilerimize kadar farklı alanlarda hassas bilgilerimizi 0 ve 1'lere emanet ediyoruz. Peki, bu kadar veriyi korumak üzere bu veri kasasına giriş anahtarımız olan PC'mizde illa ekstra bir antivirüs yazılımına ihtiyacımız var mı? Yoksa sadece Microsoft Defender yeterli mi?
Aslında Windows Defender, sanıldığının aksine gerçekten de iyi ve işe yarayan etkili bir çözüm. Pek çok kullanıcı ilk bilgisayar kurulumunu yaparken, Windows Defender'ı yerine ücretsiz bir antivirüs yazılımı yüklüyor ve aslında bunu, Windows Defender'ın virüsler karşısında fazlasıyla etkili olduğunu bilmeksizin yapıyor. Belki de bu yazılımın Windows işletim sistemiyle varsayılan olarak gelmesi bir önyargı oluşturuyor. Zira bir şey "varsayılan" olarak geliyorsa, pek de iyi değildir algısı oluşması bir yerde doğru. Fakat konu Windows Defender olunca, bu defa pek öyle değil.
AV-Comparatives'in Temmuz - Ekim 2020 Gerçek Dünya Koruma Testi'nde, Microsoft Defender tehditlerin tam yüzde 99.5'ini durdurmayı başarmış. Öte yandan Defender'ın toplam doğruluk oranının da yüzde 99 olduğu tespit edilirken, bu tablo bizlere Microsoft Defender'ın kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı savunma açısından beklenenden daha fazlasını yaptığını gösteriyor.
Elbette Microsoft Defender bu alandaki en iyi yazılım değil, ondan daha iyileri de var. Microsoft Defender'ın bu testteki 17 antivirüs yazılımı arasında 12. sırada yer aldığını da söyleyelim. Fakat özellikle ne olduğu bilinmeyen veya iyi olarak bilinse de "ücretsiz" paketlerinde önemli kesintiler yapan antivirüs yazılımlarından daha mantıklı bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.
Microsoft Defender'ı çekici hale getiren bir diğer etken ise, Windows 10 ile tamamen entegre olması ve sisteme yük getirmemesi. Bazı antivirüs yazılımlarının sistemi ağırlaştırdığı bir gerçek.
Sonuç olarak, Microsoft Defender bilgisayarınız için yeterince iyi mi? Kesinlikle evet; özellikle de pek çok ücretsiz antivirüs yazılımıyla karşılaştırıldığında... Daha iyisi kuşkusuz daha profesyonel bir çözüme (ve tabii ki ücretli bir pakete) başvurmanız olacaktır. Ama sadece Microsoft Defender'ı sistemde tutarak, Windows 10'un kendi koruma kalkanını kullanarak da yeterli korumaya sahip olacağınız bir gerçek.
Dilerseniz, ücretsiz bir antivirüs yazılımını da Microsoft Defender ile birlikte kullanmanız da mümkün. İki el, her zaman bir elden üstündür. Ama yükleyeceğiniz ekstra yazılımın sisteme yük getireceğini de göz önünde bulundurmanızda yarar var.
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