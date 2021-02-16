ABD'nin yeni SİHA projesi ortaya çıktı: Uçaktan fırlatılıyor

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), LongShot adlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) üzerinde çalışıyor. Füzeler taşıyan ve savaş uçaklarından fırlatılan LongShot'ların uçak menzili dışında kalan alanlardaki hedeflere ulaşması amaçlanıyor.
DARPA 8 Şubat'ta firmaların ön tasarımlar oluşturacağı programın ilk aşaması için General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Menzil Artacak
LongShot'lar en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzesi taşıyabiliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, AIM-120 AMRAAM, 160 kilometre menzile sahip. DARPA, yeni tür SİHA'nın başarılı olması halinde menzili "önemli ölçüde" artırabileceğini ve insan pilotların riskini azaltabileceğini belirtiyor.
ABD basınına göre Longshot SİHA, bir avcı uçağı üzerindeki harici bir sabit noktadan veya bir bombardıman uçağının dahili bölmesinden fırlatılabilir; gelecekte hem hava hem deniz kuvvetleri tarafından kullanılabilir.
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