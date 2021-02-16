ABD'nin yeni SİHA projesi ortaya çıktı: Uçaktan fırlatılıyor

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), LongShot adlı SİHA üzerinde çalışıyor. Uçaktan fırlatılan silahlı insansız hava aracı için ilk imzalar atıldı.

ABD'nin SİHA projesi: Uçaktan fırlatılan Longshot için çalışmalar başladı

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), LongShot adlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) üzerinde çalışıyor. Füzeler taşıyan ve savaş uçaklarından fırlatılan LongShot'ların uçak menzili dışında kalan alanlardaki hedeflere ulaşması amaçlanıyor.

DARPA 8 Şubat'ta firmaların ön tasarımlar oluşturacağı programın ilk aşaması için General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Menzil Artacak

LongShot'lar en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzesi taşıyabiliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, AIM-120 AMRAAM, 160 kilometre menzile sahip. DARPA, yeni tür SİHA'nın başarılı olması halinde menzili "önemli ölçüde" artırabileceğini ve insan pilotların riskini azaltabileceğini belirtiyor.

ABD basınına göre Longshot SİHA, bir avcı uçağı üzerindeki harici bir sabit noktadan veya bir bombardıman uçağının dahili bölmesinden fırlatılabilir; gelecekte hem hava hem deniz kuvvetleri tarafından kullanılabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kompakt Matbaa Makinesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 18 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Koronavirüsün en yaygın olduğu iller hangileri? İşte haritadaki son durum
Gates'e göre daha büyük tehlike kapıda: Kovid-19'dan kurtulmak daha kolay
Sıradaki Yeni iPhone, Android'in Bir Önemli Özelliğini Daha "Ödünç Alacak"
En İyi "Küçük" Telefonlar: Büyük Telefon İstemeyenlere Özel...
Mercedes, 1,3 Milyon Aracını, Önemli Bir Sorun Nedeniyle Geri Çağırıyor

 

 