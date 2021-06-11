Samsung, 176 Katmanlı V-NAND SSD'sini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor

Samsung, bu yıl 176 katmanlı V-NAND ve PCIe 5.0 SSD'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan 176 Katmanlı V-NAND SSD

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
Mars'ta Karpuz Bulundu Haberi New York Times'ta Yayınlandı, Ortalık Karıştı
iPhone 13, Bu Defa da iOS 15'te Göründü
Bir Büyük Hacker Şoku Daha: Hacker'lar, FIFA 21 ve Fazlasını Çaldı!
Call of Duty: Mobile 4. Sezonu'yla İlgili Bilinmesi Gereken 10 Şey
Google'ın Öldürdüğü Uygulamalara Bir Yenisi Daha Eklendi

 

 