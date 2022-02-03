Bill Gates'in Eski Eşi Melinda Gates'ten Sürpriz Gates Vakfı Kararı!

The Wall Street Journal'ın haberine göre, milyarder ve Microsoft kurucu ortağı Bill Gates'in eski eşi olan Melinda French Gates, servetinin çoğunu Gates Vakfı'ndan çekerek farklı hayır kurumlarına bağışlamayı planlıyor.
Melinda French Gates ve Bill Gates, 2010 yılında paralarının çoğunu, birlikte kurdukları bu vakfa bağışlama sözü vermişti. Bu sözün ardından yaptıkları bağışlar ise, 50 milyar doların üzerinde. Çift, diğer bir milyarder olan Warren Buffett ile birlikte, aşırı zenginleri servetlerinin yarısından fazlasını hayır kurumlarına vermeye teşvik etmek için ayrıca Giving Pledge'i hayata geçirmişti.
Mayıs 2021'de boşandıklarını açıkladıktan sonra, Kasım ayında ilk kez ayrı Giving Pledge mektupları yayınladılar. Melinda, servetinin yarısından fazlasını verme konusundaki başlangıçtaki taahhüdünü sürdürdü, ancak Gates Vakfı'nın alıcı olacağını belirtmedi. Wall Street Journal, bunun yerine konuya yakın olan kaynaklardan alıntı yaparak, bunu farklı hayır kurumları arasında dağıtacağını söylüyor.
Gates Vakfı henüz konu hakkında yorum yapmış değil.
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