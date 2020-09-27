Samsung'dan 5 Kameralı Telefon Geliyor: Galaxy A72, Bir İlk Olacak

Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy A72'de penta lensli kamera kullanacağı iddia ediliyor. Yeni telefon 2021'in ilk yarısında Galaxy A52 ile beraber piyasaya sürülecek.

Samsung telefonlara penta lens geliyor

Galaxy A71, 2019'un sonlarında dörtlü kamera kurulumuyla piyasaya çıktı ve 5G versiyonu bu yılın başlarında görüldü. Halefinin ayrıntıları hala kıt olsa da, A72'nin muhtemelen orta sınıf telefonlarda bir ilk olacak olan optik görüntü sabitleme (OIS) de kullanacağı iddia ediliyor. Son dedikodular gerçekten doğruysa, penta-lens kurulumu ( 5 lens) da şirketin telefonları için bir ilk olacak.

Kamera teknik özelliklerine gelince, cihazın 12 MP ultra geniş açılı lens, 3X optik zum, 8 MP telefoto lens ve makro ve derinlik algılama için iki 5 MP lens kullanacağı, ana kameranın ise 64 MP sensöre sahip olacağı söyleniyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 32MP olacak.

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