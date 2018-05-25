Samsung, 539 Milyon Dolar Ödeyecek!
Apple ve Samsung arasında 2011'den beri devam eden davada jüri, Samsung'un 539 milyon dolar ödemede bulunmasına hükmetti!
Apple'ın 2011'de Samsung'a açtığı ve hala devam eden davada jüri, Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar ödemesine hükmetti.
2012'deki kararda Samsung'un Apple'a 1 milyar dolar ödemesine karar verilmişti. Samsung, 548 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş ancak bu karar, yüksek mahkeme tarafından iptal edilmişti. Yeniden görülen davalar sonrasında Samsung, Apple'a ihlal ettiği patentler için 399 milyon dolar ödemişti.
Apple yaptığı açıklamada jürinin "Samsung'un ürünlerimizi kopyaladığı için ödeme yapmasını kabul ettiği için" minnettar olduğunu söyledi. Firma davanın başından beri "paradan fazlasını ifade ettiğini" belirtirken "akıllı telefon devrimini Apple'ın iPhone ile başlattığını" ve Samsung'un Apple'ın tasarımını "pervasızca kopyaladığının bir gerçek olduğunu" söyledi.
Samsung'tan gelen cevap ise şöyle oldu:
"Bugünkü karar, tasarım patentine ilişkin tazminat konusunda Samsung'un lehine karar veren yüksek mahkemenin tamamen zıttı. Biz, tüm şirketler ve tüketiciler için yaratıcılığı ve adil rekabeti engellemeyen tüm seçenekleri dikkate alacağız."
Konu Neydi?
Dava, iPhone 3GS, ilk iPad, ilk Galaxy S cihazları ve Galaxy Tab serisine dayanıyor. Apple, Samsung'un cihazlarının kendi cihazlarına çok benzer göründüğünü ileri sürmüş ve yazılımda da "çekerek yenileme" gibi işlevlerin taklit edildiğini söylemişti. Yıllar süren tartışma, Samsung'un cevabına bakılırsa muhtemelen burada da sonuçlanmayacak.
Zeynel A. Öztürk
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