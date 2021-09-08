Star Wars Yıldızı Mark Hamill Sadece Kendi Adını Yazdı, Mucize Gerçekleşti

Star Wars efsanesi Mark Hamill, bir hayranının sadece kendi adını tweetleyerek binlerce beğeni alabileceğini önermesinin ardından geçtiğimiz Pazar günü Güç'ün Twitter'da ne kadar güçlü olduğunu test etmeye karar verdi. Luke Skywalker'ı oynamasıyla tanınan aktör, Pazartesi günü itibariyle yarım milyondan fazla beğeni ve 30.000'den fazla retweet alarak beklentileri aştı.
Hamill'in sosyal medya platformunda 4,7 milyon takipçisi var ve bir kısmı görünüşe göre deneylerini desteklemekten mutlu.
Oyuncu, iki Star Wars film üçlemesinde Jedi Master'ı oynadı, ancak en son Disney Plus yan dizisi The Mandalorian'ın 2. sezon finalinde görüldü. Hamill'in o bölümde görünmesi için dijital olarak yaşı düşürüldü ve bu süreci inceleyen bir belgesel geçen ay Disney'in yayın hizmetinde yayınlandı.
Popülerliğinden yararlanmaya çalışan tek kişi Hamill değildi -- Star Trek'te Sulu'yu oynayan George Takei, Hamill'in gönderisini alıntılayarak tweetledi ve şöyle yazdı: "Mark Hamill. Ve şimdi bekliyoruz." Takei'nin bu tweet'i ise, Pazartesi sabahı itibariyle 38.000'den fazla beğeni ve 1.300 retweet almıştı...
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