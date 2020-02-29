Samsung, 5G Akıllı Telefonlar İçin Tasarladığı OLED Ekranını Duyurdu

Samsung'un ekran üretim kolu olan Samsung Display, yaptığı bir duyuru ile 5G özellikli akıllı telefonlar için yeni bir OLED ekran geliştirdiğini açıkladı. Güney Koreli şirket, yeni OLED ekranın daha düşük mavi ışık emisyonuna ve daha az güç tüketimine sahip olduğunu iddia ediyor.
Güney Koreli şirketin yeni OLED ekranı, İsviçre merkezli, denetim, doğrulama, test ve belgelendirme hizmetleri sunan çok uluslu bir şirket olan SGS'ninb Eye Care Display sertifikasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. SGS, testlerinde Samsung Display'in yeni OLED panelinin yüzde 6.5 oranında mavi ışık yaydığını söylerken, bu değer de tıpkı Samsung Display'in iddiası gibi, daha düşük mavi ışık sağladığını kanıtlıyor. Zira şirketin 2019'da piyasaya sürdüğü OLED panelli akıllı telefonlarının ekranları yüzde 7.5 mavi ışık emisyonuna sahipti.
Konuyla ilgili olarak Samsung Display mobil ekran styratejik pazarlama ekibinin başkan yardımcısı Jee-ho Baek, 5G için optimize ettikleri OLED ekranlarının, kristal berraklığında görüntü sağlarken, buna karşın ekonomik güç tüketimi ve mavi ışıktan daha fazla koruma eğilimi gösterdiğini söylüyor.
Samsung Display ayrıca yeni OLED ekranlarının yalnızca kendi panellerinden daha düşük mavi ışık yaydığını söylemekle kalmıyor, bunu LCD ekran kullanan diğer akıllı telefonları ile karşılaştırdıklarında, yeni OLED panellerinin yüzde 70 daha az mavi ışık emisyonuna sahip olduğunu da iddia ediyor. Öte myandan OLED panelde yüzdfe 15'lik bir düşük güç tüketimi sağlandığı da öyle. Bu konuda da Underwriters Laboratories testlerini raporlayan şirket, yeni OLED ekranın güç tüketimini 1.5W'dan 1.3W'a indirgediğini belirtiyor.
Elbette bunlar kağıt üzerinde önemli değerler. Ancak bunların pratik kullanımda nasıl fayda sağladığını bu yeni OLED panellerinin telefonlarda kullanılmaya başladığı zaman görebileceğiz.
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