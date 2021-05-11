Dizüstü Bilgisayarlarda 8GB Dönemi Bitti mi? 16GB Standart Olmalı mı?

Bugünün iyi denilebilecek dizüstü bilgisayarlarının neredeyse hepsinde 8GB RAM bulunuyor. Peki ama artık 8GB'tan vazgeçip 16GB'a geçme vakti gelmedi mi?

Dizüstü Bilgisayarlarda 8GB Dönemi Bitti mi?

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