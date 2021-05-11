Dizüstü Bilgisayarlarda 8GB Dönemi Bitti mi? 16GB Standart Olmalı mı?

Bir Windows 10 bilgisayar kurarken, satın alırken veya birine alacağı bilgisayar konusunda tavsiyede bulunurken, en önemli konulardan biri RAM olacaktır. Tabii ki en iyisi, bütçenin izin verdiği kadar RAM'e sahip olmaktır. İşlemci ya da anakartınız ne olursa olsun, bir bakıma RAM'iniz kadar güçlüsünüzdür. Üstelik daha fazla RAM'e sahip olmak, makinenizin biraz daha uzun ömürlü olması anlamına gelir.
Bir masaüstü bilgisayarda, ihtiyaç duyulunca RAM takviyesi yapmak mümkün. Ama dizüstü bilgisayarlarda bu durum biraz karışıyor. Yeni nesil dizüstü bilgisayarların pek çoğu, ne yazık ki buna izin vermiyor. RAM'ler ve pek çok bileşen anakart ile entegre olarak geliyor. Yani, özellikle bir dizüstü alacaksanız, başta elinize ne geçerse onunla sınırlı kalmak zorunda olacaksınız.
Bugünün "iyi" denebilecek dizüstü bilgisayarlarının neredeyse hepsinde 8 GB RAM kullanıldığını görüyoruz. Ama şurası bir gerçek: 8 GB artık "yeterli değil" denebilecek noktaya ulaşmak üzere, hatta orta sınıf bir dizüstü bilgisayar için daha uygun görünüyor.
8 GB RAM'in Fazla Ömrü Kalmadı
Örneğin, 8GB RAM'e sahip bir bilgisayarla çalıştığınızı düşünün. Chrome gibi bir modern web tarayıcı ve WhatsApp Masaüstü açık... Şimdi de Görev Yöneticisi'ne bakalım; mevcut belleğin yüzde 50'si kullanılıyor.
Tabii ki tüm bu RAM'i iki yazılım kullanmıyor. Windows 10'un arka plan işlemleri, kurulu ama açık olmayan yazılımların arka plan işlemleri... Örneğin uTorrent'i ya da Discord'u kapatmak için çarpı işaretine tıklasanız da, onlar aslında kapanmıyor. Arka planda çalışmaya devam ediyorlar ve bunu yaparken tabii ki RAM'imizi harcıyorlar.
Hemen şimdi Görev Yöneticisi'ni açın ve İşlemler sekmesine göz atın. Burada, o anda arka planda çalışan onlarca hizmet göreceksiniz. Üstelik siz bunların açık olduğunun bile farkında değilsiniz. Sadece Windows 10'un arka plan işlemleri bile, 4-5 GB RAM'inize mal oluyor.
Kısacası, Windows 10'un sadece çalışmasını sağlamayan çok fazla hizmet var ve bunların çoğu normal kullanıcıların da uğraşacağı şeyler değil.
16 GB RAM Standart Olmalı
Bugünün akıllı telefonlarında bile 8 GB RAM standart olmaya yaklaştı; daha fazla RAM'e sahip modeller bile var. Tabii ki bir bilgisayarla bir akıllı telefonu karşılaştırmak doğru değil ama en azından bu durumun, bize yol göstereceği bir gerçek.
Windows 10, bir gecede daha az kaynak tüketmeye başlamayacak; Chrome bir anda RAM cimrisi bir web tarayıcıya dönüşmeyecek. Bu yüzden, artık 16GB'ın standart olma zamanı geldi de geçiyor bile... PC üreticileri her ne kadar 8GB RAM'i ballandıra ballandıra anlatsa da, artık bundan vaz geçmeleri gerek.
Peki, O Zaman Ne Yapmalıyız?
Pek çok insan için, bir dizüstü bilgisayar satın alırken daha yüksek RAM seçeneklerine ulaşmak bütçe temelli bir karar. Ama yine de, bilgisayarı alırken hatırı sayılır bir para harcanacağı gerçek. İşin kötüsü, orta seviye bilgisayarlarda RAM miktarı genellikle 4GB. Madem bu kadar para harcıyoruz, bunun karşılığı 4 GB'ın sunacağı deneyim olmamalı. Orta seviyede 8GB standart olmalı. Bu da, iyi bir bilgisayarın 16GB RAM ile gelmesi gerektiğini gösteriyor. Bir dizüstü bilgisayar önümüzdeki yıllar için bir yatırımdır ve çok fazla RAM'e sahip olmamak, gerçekten yolda zarar vermeye başlayacaktır.
Kısacası, özellikle dizüstü bilgisayar üreticileri, şapkalarını önlerine koyup genel trend'i değiştirme zamanları geldi. Bilgisayarları yapılandırmada artık daha cömert davranmalılar. Şu anda yalnızca 8 GB RAM'e sahip bir dizüstü bilgisayar için 5.000 TL veya daha fazla ücret ödüyoruz ve bu, bizce hiç adil değil.
Yok eğer 8GB ile devam edeceğiz diyorlarsa da, lütfen RAM'i anakarta entegre etmekten vaz geçsinler ve genişleme yuvası sunsunlar. Böylece en azından, RAM'imizi kendimiz yükseltebiliriz...
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