Samsung Galaxy Note20 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung'un uzunca bir süredir beklediğimiz yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note20 sonunda bugün tanıtıldı. Samsung Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılan Galaxy Note 20 ailesinin temel modeli Galaxy Note20 olurken, ailede bir de Galaxy Note20 Ultra akıllı telefonu yer alıyor.
Peki, Galaxy Note20'nin özellikleri neler? Kullanıcılara Galaxy Note 10'dan sonra yeni neler sunuyor? Şimdi adım adım Galaxy Note20'yi tanıyalım.
Samsung Galaxy Note20 Tasarımı Nasıl?
Galaxy Note20, tasarımıyla ailenin genlerini taşıyor ve yine köşeli tasarım hatlarıyla dikkat çekiyor. Mistik Bronz, Mistik Yeşil ve Mistik Gri renk seçenekleriyle tanıtılan Galaxy Note20, arka yüzde özellikle genişleyen kamera alanıyla dikkat çekici duruyor.
Galaxy Note20'nin tasarım yönüyle en büyük handikabı ise arka yüzeyde polikarbon malzeme içermesi. Yani Galaxy Note20, daha önce sızıntılarda da sizlere bildirdiğimiz gibi plastik malzemeden oluşuyor.
IP68 sertifikası sahibi olan telefonda 1.5 metre suya karşı 30 dakika süreyle koruma sağlanabiliyor.
Samsung Galaxy Note20 Ekranı
Galaxy Note20'nin ekranı 6.7 inç büyüklüğünde düz bir Super AMOLED panelden oluşuyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel olurken, ekran HDR10+ destekli olarak karşımıza çıkıyor.
Ekranda 60Hz tazeleme hızı seçeneği bulunuyor. Ekran Note20 Ultra'daki gibi bir 120Hz tazeleme hızı ne yazık ki bu telefonda yok.
Ekranın üzerinde yine ön kamera deliğini görüyoruz. Bu ön kamera 10 MP ölçüsünde olurken, 26 mm'lik lens ile Dual Pixel PDAF teknolojisi burada kullanıcılara sunuluyor.
Galaxy Note 20 stereo ses desteği sunan bir akıllı telefon. Yine AKG ile iş birliğine giden Samsung, Galaxy Note20 ile kaliteli ses sunmaya devam ediyor.
Samsung Galaxy Note20 Özelikleri Neler?
Samsung Galaxy S20 serisinden sonra Exynos işlemciler çokça tartışılmış ve kullanıcılardan gelen şikayetler, Samsung'un telefonlarında artık Qualcomm Snapdragon işlemcilerinin kullanılması hakkında birleşmişti. Fakat Samsung, bir kez daha Exynos işlemci ile karşımıza çıkıyor.
Galaxy Note20'nin işlemci hanesinde Galaxy S20'den de tanıdığımız Exynos 990 yer alıyor. Ancak Galaxy Note20'nin Amerika sürümleri Qualcomm Snapdragon 865+ ile kullanıcılara sunulacak ve bu da doğal olarak yine arada performans farkı oluşturacak. Bu konuda hakkında karşılaştırmaları ve çeşitli haberleri önümüzdeki günlerde yapacağız.
Galaxy Note20, 256 GB dahili hafıza ile geliyor. Telefonda depolama birimi konusunda tek seçeneğiniz bu ve telefonda microSD kart desteği de bulunmuyor. Samsung, microSD kart desteğini Galaxy Note20 Ultra'ya özgü kılmayı tercih etmiş.
Galaxy Note20'de işletim sistemi ise Android 10. Arayüz de Samsung'un güncel One UI 2.1 sürümü oluyor.
Galaxy Note20'de batarya, Galaxy Note10'a kıyasla gelişmiş. Galaxy Note20'de 4300 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. Bataryada Galaxy Note10'a kıyasla yüzde 23'lük bir kazanım sağlayan telefonda 25W gücünde hızlı şarj desteği, kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliği de yer alıyor.
S Pen'e Yeni Yetenekler
Galaxy Note20'de S Pen'e yeni yetenekler kazandırılmış. Samsung, S Pen'e yeni Air actions hareketleri de katmış. Bu yeni hareketlerle kalem ile ekranda ve uygulamalar arasında dolaşım daha kolay hale gelirken, özellikle Samsung Notes'u aktif olarak kullananlara birçok yeni özellik eklenmiş durumda.
Samsung Galaxy Note20 Kamera Özellikleri Neler?
Galaxy Note 20'nin arka kamera alanı ise Galaxy Note10'a kıyasla önemli özellikler içerirken, Galaxy S20'den ise pek farklı değil.
Galaxy Note20'nin arka kamera setinde 3 kamera yer alıyor. Bunlardan ana kamera 12 MP ve 26 mm'lik geniş açılı lens olurken, telefonda 64 MP ölçüsünde telefoto lens ile selef modele göre büyük fark yaratılıyor. Bu kamera ile 30x'e kadar zum yapılabiliyor. OIS ve faz algılamalı otofokusun da bulunduğu bu kameranın hemen yanında da ultra geniş açılı 12 MP bir bir kamera daha var. BU kamera ile Super Steady, yani titreşimsiz videolar çekilebiliyor. Elbette yine 8K video kaydı Galaxy Note20 ile mümkün. 24 kare 8K video kaydı yapabilen Galaxy Note20, 4K'da ise 60 fps kayıt alabiliyor.
Samsung Galaxy Note20 Fiyatı Ne Kadar?
Peki, Galaxy Note20 fiyatı nedir? Samsung Galaxy Note 20, 2 farklı model olarak kullanıcılarla buluşacak. 4G ve 5G modelleri şeklinde piyasaya çıkacak olan Galaxy Note20, ülkemizde 4G'li modeliyle bulunacakken, yurt dışında pek çok bölgede 5G modeliyle satın alınabilecek.
Galaxy Note20 4G fiyatı 949 Euro olarak duyurulurken, Galaxy Note20 5G'nin fiyatı 1049 Euro.
Samsung Galaxy Note20 Türkiye fiyatı da açıklandı. Samsung Galaxy Note20 Türkiye fiyatı 9299 TL olurken, telefon şu anda ön siparişe açılmış durumda.
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