Samsung'un Başına Bela lan Son Patent Trolü, Samsung'un İçinden Çıktı!

Samsung'un eski yöneticisi de patent trolleri arasına katıldı. Hedefindeki ilk isim ise, tahmin edebileceğiniz gibi Samsung oldu!

Samsung'un son patent trollü eski yöneticisi çıktı

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