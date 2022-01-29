Samsung'un Başına Bela lan Son Patent Trolü, Samsung'un İçinden Çıktı!

Samsung, NPE'ler (çalışmayan kuruluşlar) tarafından patentle ilgili açılan davalar konusunda en büyük hedeflerden biri. Bu kuruluşlar, halk dilinde "patent trolleri" terimiyle de tanınıyor. Bu şirketler patentleri satın alıyor ve ellerinde tutuyor. Ancak herhangi bir ürün üretmiyorlar. Tek amaçları, lisans anlaşmalarından ve daha da önemlisi patentle ilgili davalardan kar elde etmek.
Samsung, patent davaları uygulayan şirketlerle uğraşmaya yabancı değil. Hatta, Kore Fikri Mülkiyet Koruma Ajansı tarafından (The Korea Times aracılığıyla) paylaşılan verilere göre, Samsung, son üç yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde 403 kez patent ihlali nedeniyle dava edildi. Buna karşılık, LG Electronics aynı üç yıllık dönemde 199 davayla karşılaştı.
Samsung, patent trolleme için en kolay hedeflerden biri olsa da, bir yöneticinin eski işverenine karşı patent davası açması oldukça beklenmedik bir durum. Ancak beklenmedik bir olayda, Samsung'un karşılaştığı en son patent trolü davası, eski bir yönetici veya daha özel olarak, 2010'dan 2019'a kadar Samsung için ABD patent vekili olarak görev yapan eski Başkan Yardımcısı Ahn Seung-ho tarafından açıldı.
Eski Başkan Yardımcısı, Synergy IP adında yeni bir şirket kurdu ve şimdi bunu Samsung'a dava açmak için kullanıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi şirket, patentleri olan ancak kendi ürünleri olmayan bir NPE. Yani, patent davaları şirketin temel gelir kaynağı.
Kaynaklara göre, şirket tarafından Samsung aleyhine açılan on patent davası bulunuyor. Bu davalara konu olan patentler akıllı telefonlardan kablosuz kulaklıklara ve Bixby destekli IoT cihazlarına kadar neredeyse her üründe kullandığı kablosuz ses teknolojileriyle ilgili.
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