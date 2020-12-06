Samsung Beyaz Eşya İkili Alımda 500 TL İndirim Kampanyası!

Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Samsung marka herhangi iki beyaz eşya alanlar fatura tutarı üzerinden KDV dâhil 500 TL indirimden faydalanacak.

Samsung Beyaz Eşyada 500 TL İndirim Kampanyası

Samsung Electronics beyaz eşyalarını yenilemek isteyenleri sevindirecek kampanyalarına devam ediyor. Aralık ayı boyunca devam edecek "Samsung Beyaz Eşya İkili Alımda 500 TL İndirim Kampanyası" kapsamında aynı anda Samsung marka iki beyaz eşya alanlara fatura tutarı üzerinden KDV dâhil 500 TL indirim yapılacak.

Kampanyaya katılan Samsung yetkili bayileri üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak indirimden, stoku bulunan Samsung marka seçili buzdolapları, derin dondurucu, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makineleri ürünlerinden herhangi ikisini alanlar faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanacak tüketicilerin, satın aldığı her iki ürünün de aynı faturada yer alması gerekiyor.

Kampanyaya dâhil olan seçili ürün modelleri ve kampanya şartları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

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