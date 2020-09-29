Samsung, Bu Önemli Alanda Apple'ı Yakalamak Üzere

Apple ve Samsung, telefon ve diğer birçok ürün kategorisinde kafa kafaya yarışıyorlar. Tüketici memniyeti endeksi, firmaların ne kadar iyi bir deneyim sundukları konusunda iyi bir ölçüt ve Apple, ABD'de bu sene Samsung'u sadece küçük bir farkla geçebildi.
ACSI'nın (Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi) tablet ve PC segmentini kapsayan son verilerine göre Apple, 100 üzerinden 82 puan alarak birinci oldu ve 81 puan alan Samsung'u bir puanla geçti. Apple'ın tüketici memnuniyeti puanının geçen seneye göre bir puan gerilerken Samsung'un aynı seviyede kalması dikkat çekti. Dolayısıyla Samsung, aradaki farkı bir puana indirmiş oldu.
Acer ve Amazon 78 puanla üçüncü sırayı paylaşırken Asus, Dell ve HP 77 puanla dördüncü sırayı paylaştılar. Tabletler, toplamda 78 puanla 77 puan alan laptopları geçtiler. Masaüstü PC'ler ise ABD'de 80 memnuniyet puanı almayı başardı.
ACSI'nın 2019 ve 2020 tüketici memnuniyeti endeksi tablosunu aşağıda inceleyebilirsiniz.
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