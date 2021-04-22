Samsung'dan, DeX Platformu İçin Özel Kablosuz Klavye

Samsung, kendi platformu DeX için kullanılabilecek yeni bir kablosuz klavye geliştirdiğini duyurdu. Keyboard Trio 500 adı verilen bu yeni kablosuz QWERTY klavye, tamamen DeX platformuna özel olarak hazırlanmış ve böylece Samsung akıllı telefonları ile DeX platformunda çalışanların işini bir hayli kolaylaştıracağa benziyor.
Samsung Keyboard Trio 500'ün diğer kablosuz klavyelerden en büyük farkı kuşkusuz DeX platformu ile uyumlu olması. Fakat klasik kullanımlar için de kullanılabilecek olan Trio 500, USB bağlantı noktasına da sahip. 2 adet AAA pilden güç sağlayan klavye, bu sayede kullanıcıları şarj ile de uğraştırmayacak gibi görünüyor.
Tasarımıyla göze hoş görünen ve ergonomik durduğunu söyleyebileceğimiz Samsung Keyboard Trio 500, yakında Avrupa'da satışa çıkacak, fiyatının ise 45 Euro civarında olması bekleniyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacağı da açıklanan Samsung Keyboard Trio 500'ün ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz belli değil.
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