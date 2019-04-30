Samsung, "Dikey" Televizyonu The Sero'yu Tanıttı!
Samsung, "dikey" televizyonunu tanıttı. The Sero, dikey tasarımıyla akıllı telefonlar ve Instagram için geliyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung, daha önce ziyaret ettiğimiz Mena Forum 2019'da da gördüğümüz gibi, televizyon kullanım alışkanlıklarını gerek sanal asistanı Bixby, gerek micro LED panel teknolojisini temel alan The Wall ekranlarıyla değiştirmeye ve yeni bir boyut kazandırmaya çalışıyor. Özellikle birbirine eklenebilen micro LED paneller neticesinde, yatay veya az sonra bahsedeceğimiz "dikey" olarak hazırlanan The Sero televizyonların yanı sıra, şekline ve boyutuna tamamen sizin karar verebileceğiniz ekranlarını yaygınlaştırmak isteyen Samsung, yeni televizyonunu Güney Kore'de tanıttı.
Samsung'un yeni televizyonunun adı The Sero. Dikey formatta hazırlanan bu televizyon, özellikle alışveriş merkezlerinde gördüğümüz dikey ekranları andırıyor olsa da, evler için üretilmiş bir model. Kullanıcıların akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını televizyonlar ile birleştirmeyi hedefleyen Samsung, The Sero ile bunu ortaya koymuş.
The Sero, köşeden köşeye 43 inç boyutunda bir ekranın sahibi ve 60W'lık hoparlörü ile 4.1 kanal ses performansı sağlayabiliyor. Tasarım itibariyle Samsung'un The Frame televizyonlarını andıran The Sero, şimdilik yalnızca Güney Kore'de satışa çıkacak. Yakın bir tarihte global çapta satışı beklenmeyen Samsung The Sero'nun fiyatı ise yaklaşık 1600 Dolar.
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