Samsung'dan, Dört Yıllık Galaxy'ye Sürpriz Güncelleme

Samsung, Galaxy Note FE'yi neredeyse dört yıl önce, Galaxy Note 7 fiyaskosundan bir yıl sonra satışa sunmuştu. S-Pen'e sahip olan akıllı telefon Android 7.1.1 ile sunulmasının ardından iki büyük Android OS güncellemesini (Android 8.0 ve Android 9.0) almıştı ve sonrasında destek süresi sona ermişti. Ama şaşırtıcı bir hareketle Samsung, Galaxy Note FE için en son güvenlik yamasını sunmaya başladı. Zira kimse, 4 yıl öncenin modeline yeni bir güncelleme beklemiyordu.
Galaxy Note FE (SM-N935F) şu anda Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland ve Vietnam'da yeni bir güncelleme almaya başladı. Bu yeni güncelleme ile Nisan 2021 güvenlik güncellemesi Galaxy Note FE'ye geliyor ve firma yazılımı sürümünü N935FXXS8CUD1'e yükseltiyor. Bu güvenlik güncellemesi, Android'in ve Samsung'un kendi yazılımının içerisindeki çeşitli açıkları onarıyor.
Henüz bu güncelleme için resmi yayın notlarına sahip olmasak da, güvenlik onarımları dışında bir şey içermesi beklenmiyor. Yani yeni özellikler veya performans iyileştirmesi beklememekte fayda var. Ayrıca bu güncellemenin yakın zamanda diğer pazarlarda da sunulmaya başlanması bekleniyor.
Galaxy Note FE, Galaxy Note 7'nin kalan stokları ve parçaları ile üretilmişti. Göreceli olarak daha küçük bir batarya (3200mAh) ve Galaxy Note 7'ye göre çok daha sıkı bir batarya güvenliği testi standardı içeriyordu. Ancak sadece sınırlı sayıda üretilmesinden dolayı hızlı bir şekilde tükenmişti.
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