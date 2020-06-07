Samsung, Dünyanın En İyi 5G Telefonları İçin Yeni OLED Ekranlarını Duyurdu

Samsung, 5G destekli yeni telefonları için hazırladığı yeni OLED ekranlarını duyurdu. Yeni ekranlar 90Hz ve 120Hz ekran tazeleme hızları içerirken, şirketin bu ekranları şimdiden birer ödül kazanmış durumda.