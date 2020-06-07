Samsung, Dünyanın En İyi 5G Telefonları İçin Yeni OLED Ekranlarını Duyurdu

Samsung'un yakında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Note 20 serisi için son hazırlıklarını yaptığını biliyoruz. Pek çok detayı ile şimdiye kadar sızıntılarını sizlerle paylaştığımız Galaxy Note 20 serisi, muhtemelen ağustos ayında tanıtılacak. Telefonda yine üst seviye bir OLED ekranın kullanılacağı açık. Hatta şimdiden bir ödül almış bile.
Üst düzey bir ekran otoritesi, Samsung'un yeni OLED panellerinin şu anda 5G'li akıllı telefonlar için dünyanın en iyi seçenekleri olduğunu iddia ediyor. İsviçre merkezli Societe Generale de Surveillance (SGS), Güney Koreli şirketin yeni duyurduğu OLED telefon ekranlarına Seamless ve Seamless Pro ödüllerini verirken, bunun sebebi olarak da görüntü verilerini işleme yeteneğini göstermiş.
Özellikle Samsung'un Galaxy S20 serisi ile beraber adım attığı 120Hz ekran tazeleme hızı, önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak farklı modelleriyle de desteklenerek artış gösterecek. Hatta bunlar arasında, Galaxy S21 modellerinden birinin ayrıca standart olarak 90Hz ekrana sahip olacağı da öne sürülüyor. Bilindiği gibi Galaxy S20 serisinde, standart olarak 60Hz tazeleme hızı mevcutken, ayrıca 120Hz opsiyonu yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde yine SGS tarafından sertifikalanan bir bilgi de bunun teyidi niteliğinde. Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy Note 20 modelinin 120Hz ekrana sahip olacağı zaten biliniyordu. Fakat Galaxy S21 modelinin 90Hz tazeleme hızında bir ekranla geleceği bugüne dek sızıntı dahilindeydi. Görünen o ki Samsung, 2 amiral seviyesi serisi olan Galaxy S21 ve Galaxy Note 20 modellerinde de ekranıyla konuşulmaya devam edecek. Geriye yalnızca Galaxy Note 20 ve Galaxy S21 akıllı telefonlarının tanıtılmasını beklemek kalıyor.
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