Samsung, Dünyanın İlk 512 GB'lık RAM'ini Resmi Olarak Tanıttı

Samsung, sektörün ilk 512 GB DDR5 bellek modülünü geliştirdiğini duyurdu. Sunucu ve kurumsal kullanım için tasarlanan yeni bellek modülü, veri merkezleri için özel olarak üretilecek.
Samsung'un konuyla ilgili yaptığı sunumda verilen bilgilere göre, yeni DDR5-7400 bellek modülünün altyapı olarak DDR5 standardını temel aldığını, fakat 1.1 volta çalıştığını ve böylece DDR4'e kıyasla 2 kat daha fazla kapasitenin yanı sıra yüzde 40 daha yüksek performans ürettiği belirtildi.
Samsung sunumunda, yeni bellek modülünün artan verimliliğinin Same-Bank yenileme (SBR) teknolojisinin kullanımına bağladığını açıklarken, modülün fiziksel boyutunun artmamış olması da önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.
Bununla beraber Samsung'un geliştirdiği DDR5 bellek teknolojisine halen biraz uzağız. Şirket, yeni belek modüllerinin 2023 ya da 2024 yılında global çapta pazara çıkacağını açıklarken, modülden beklenen maksimum bellek kapasitesi ise 64 GB şeklinde.
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