Samsung Durmuyor: Şimdi de Üçe Katlanabilen Ekran Tanıttılar!

Samsung, Güney Kore'de başlayan iMiD 2021 Fuarı'nda katlanabilir ekran fikrini bir adım daha ileri taşıdı, 3'e katlanan ekranını tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, 3'e Katlanır Ekranını Tanıttı

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