Samsung Durmuyor: Şimdi de Üçe Katlanabilen Ekran Tanıttılar!

Katlanabilir akıllı telefonlar bir süredir hayatımızda, ancak ekranlar katlanmaya devam edecek ve bu sadece 2 yönlü olmayacak. Samsung'un da bu yönde planları var ve sadece akıllı telefonlar için değil. Gelecekte, tabletleri, dizüstü bilgisayarları ve hatta daha pek çok alandaki cihazların esnek ve katlanabilir ekranlarla donatılmasına alışacağız.
Güney Kore'de başlayan iMiD 2021 Fuarı'nda görüntülenen bu cihaz, Samsung'a ait. Samsung Display tarafından geliştirilen ve 3'e katlanabilen bu ekran, tam olarak açıldığında 7.2 inç boyutunda bir ekrana ulaşabiliyor. OLED panel içeren ekranın akıllı telefon ve tablet karışımı bir deneyim yaşatması bekleniyor.
Şimdilik Samsung'un 3'e katlanır ekranıyla ilgili söylediği tek özellik 7.2" bir OLED panele sahip olacağı yönünde olurken, bu cihaz henüz bir prototip. Yani bu ekranı raflarda görmek için daha uzun süre bekleyebiliriz.
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