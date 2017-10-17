Samsung, En Çok Parça İşinden Kâr Ediyor!
Samsung'un 2017 üçüncü çeyreği kârlarının çoğu parça işlerinden geldi.
Samsung'un parça işleri son zamanlarda firmanın alt çizgisine oldukça fazla katkıda bulunuyor. Firma geçenlerde senenin üçüncü çeyreği için kazanç tahminlerini yayınladı. Piyasa yaklaşık değerlerine göre, Samsung'un 2017 üçüncü çeyreği kârlarında parça işinin payı büyük.
Firma kazanç tahminine göre, işletme kârı olarak 12.9 milyar dolar ve gelir olarak 55 milyar dolar elde etmeyi bekliyor. Bu, firmanın rekor kârlar açıkladığı ikinci ardışık çeyrek olacak. Önceki çeyrekte Samsung, dünyanın en çok kâr yapan teknoloji firmasıydı.
Piyasa analistleri, 12.9 milyar dolarlık işletme kârının neredeyse 9.8 milyar dolarının yarı iletken ve ekran işlerinden geldiğini söylüyorlar. Bu, bu çeyrek içinde firmanın kârının %76'sına denk geliyor.
Firmanın kâr için parça işine bağımlılığı son yıllarda artışta. Samsung'un dünyada yarı iletken parçaları ve ekran panellerini sağlamada lider bir firma olması firmanın çok işine yarıyor. Firma, bu piyasalardaki liderliğini kaybetmemek için sürekli olarak yeni projelere yatırım yapıyor.
Buna karşın, bu artan bağımlılık bir risk de oluşturuyor. Bellek yarı iletkenlerinin fiyatlarının 2019'da düşmesi bekleniyor çünkü Samsung ve rakipleri yeni tesisler açacaklar. OLED panel sektöründeki Çin etkisinin de o sıralarda yükselmesi bekleniyor.
Ama şu bir gerçek ki Samsung birkaç sene önce verdiği kararlar sayesinde şimdi rekor kârlar elde ediyor. Parça işinde rekabet artıp, Samsung'un üzerinde baskı oluşmaya başlayınca buna nasıl adapte olacağını ise zaman gösterecek.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın