Samsung, En Hızlı RAM İçin Seri Üretime Başlıyor

Samsung, şu anki teknolojiden çok daha yüksek hız sağlayan DDR5 RAM teknolojisinin 2021'de seri üretime geçeceğini açıkladı. O nedenle şu sıra yeni bir bilgisayar satın almayı veya bilgisayarınızın RAM'i güncellemeyi düşünüyorsanız, bir süre beklemek isteyebilirsiniz. Ancak bu nispeten uzun bir süre olabilir...
Samsung'un açıklamasına göre, şirket EUV tabanlı DDR4 RAM'lerinin bir sonraki jenerasyonu DDR5 RAM seri üretimine başlayacak. 2021 yılı itibariyle seri üretime geçecek olan Güney Koreli şirket, böylece halihazırda DDR4 teknolojisinden daha hızlı veri transferi yapılabilmesini ve bellek gücüyle daha iyi bilgisayarları görmemize olanak tanıyacak. Peki, DDR5 RAM'ler ne zaman gelir?
Şimdilik bu konuyla ilgili kesin bir bilgi elbette yok. Ancak 2021 yılında seri üretime başlayacak olması, yeni RAM'leri 2021'in ikinci yarısında piyasada görmeye başlayacağımıza işaret olabilir. Elbette bu süre Samsung'un elini çabuk tutmasına ve yapacağı iş ortaklıklarına bağlı olarak değişecektir.
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