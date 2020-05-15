Samsung Galaxy A21s ve Galaxy A11, resmi Olarak Tanıtıldı

Samsung Galaxy A21s'yi ve Tayland'da satışa sunduğu Galaxy A11'i sessiz sayılabilecek bir duyuruyla tanıttı.
Bütçe dostu bir telefon olmayı amaçlayan Galaxy A21s, 6,5 inç 720x1600 ekran, 20:9 ekran oranı sunuyor. 2,0GHz işlemciyle gelen cihazın RAM seçenekleri 3/4/6GB, depolama seçenekleri 32/64GB olarak karşımıza çıkıyor. A21s'de microSD kart desteği bulunurken, cihazın arkasında bir parmak izi sensörü de yer alıyor.
Galaxy A21s'nin güçlü özellikleri arasındaki kameralara gelirsek, cihazın arka yüzünde 48MP f/2,0, 8MP ultra geniş ve 2MP derinlik kamerası mevcut. Önde ise 13MP'lik bir f/2,2 kamera bulunuyor.
5.000mAh pille gelen telefon, 15W hızlı şarj desteğini sunuyor. 19 Haziran'da satışa sunulacağı açıklanan Galaxy A21s'nin fiyatı henüz duyurulmadı.
Galaxy A11 Tanıtıldı, Satışa Sunuldu
Tayland'da tanıtılan, yine bütçenizin dostu olmayı amaçlayan Galaxy A11, 6,4 inç 720x1560 TFT LCD ekranla geliyor. Üçlü arka kameraya sahip olan telefonun kameraları, 13MP f/1,8, 2MP ve 5MP'lik sensörlerden oluşuyor. Tanıtımda Galaxy A11'in 2GB ve 3GB RAM seçenekleri sunacağı söylendi ancak Tayland'da sadece 3GB'lık model satılıyor.
Galaxy A11 Fiyatı Ne Kadar?
Telefonun diğer özellikleri arasında Infinity-O ekran, 8MP ön kamera, çift SIM desteği, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi, 4000mAh pil ve 15W hızlı şarj, Bluetooth 4.2 ve 32GB depolama var. Diğer ülkelere yakında ulaşması beklenen Galaxy A11'in Tayland'daki fiyatı, yaklaşık 162 dolar.
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