"Gece Devriyesi"ni 44,8 Gigapiksellik Fotoğrafta İnceleyin

Hollanda'daki bir müze, Rembrandt'in 1642'den kalan ünlü tablosu Gece Devriyesi'nin (The Night Watch) en ayrıntılı halini internet üzerinden paylaştı. Tabloya yakınlaşarak en ince ayrıntıları bile görmeniz mümkün.
Korona virüsü salgını nedeniyle 1 Haziran'a kadar kapalı olan Rijksmuseum Müzesi, 44,8 gigapiksellik fotoğrafı internette paylaştı. Sanat eserinin devasa fotoğrafı, 22 fotoğraftan oluşan 24 satıra bölünmüş 528 pozlamanın yapay zeka yardımıyla birleştirilmesinden meydana geliyor. Görüntüleme ekibi, resmi santim santim taramak için bir makro X-ışını floresan tarayıcıdan faydalandı.
Amsterdam sivil muhafız belediye başkanı Frans Banninck Cocq, 1640'lı yıllarda sanatçıya şehrin milislerini ve polisini gösteren bir tablo yapması için görev vermişti. Cocq, Rembrandt'ın yağlıboya çalışması üzerinde, 3,79 metre * 4,53 metre ölçüsünde bir figür olarak görünüyor. Devasa resmin ağırlığı ise 337 kilogram. Eserin dramatik bir ışıklandırma, gölgelendirme, hareket ve gizemle dolu olduğu açık.
Yeni fotoğraf, sanat severler için harika bir kaynak olacağı kadar, uzmanların sanat eserlerinin nasıl eskidiğini takip etmesinde ve bu eskimeyi yavaşlatmasında da işe yarayacak.
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