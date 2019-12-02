Samsung Galaxy A31 ve A41'den İlk Sızıntı Geldi!

Samsung'un 2020 model Galaxy A serisi akıllı telefonları için çalıştığı büyük bir sır değil. Söylentilere göre firma, Galaxy A11, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A71 (muhtemelen 5G sürümü ile beraber) ve Galaxy A91 üzerinde çalışıyor. Bu cihazların tanıtılması için henüz zaman olsa da, gelen sızıntılar bazı modeller için bazı ipuçları veriyor.
Sammobile'ın kaynaklarının söylediklerine göre şu anda Galaxy A31 ve Galaxy A41 aktif olarak geliştirme aşamasında ve iki telefon için depolama seçenekleri ortaya çıktı bile. Görünene göre sadece Galaxy A31 bir depolama güncellemesi alarak A30'daki 32GB ve 64GB seçenekleri yerine 64GB ve 128GB seçenekleri ile sunulacak. Galaxy A31 ise Galaxy A40'da da olduğu gibi tek bir 64GB sürümü ile sunulacak.
Şu anda Galaxy A31 ve Galaxy A41 hakkında başka bir bilgi bulunmuyor ancak her iki telefonun da, diğer 2020 Galaxy A serisi telefonlarda olduğu gibi Android 10 ile sunulmaları beklenebilir. Fotoğraf alanında da bazı gelişmeler bekliyoruz ama şu anda hemen her şeyin tahminlerden oluştuğunu unutmamak gerekiyor.
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