Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72 Ekranlarında Sürpriz Yapacak

Samsung'un, bu yıl orta sınıf akıllı telefonlarına yüksek tazeleme hızına sahip ekran panelleri yerleştirilmesi bekleniyor. Ve güzel haber şu ki, bu yılın beklenen 2 bomba orta sınıf akıllı telefonu olan Galaxy A52 ve Galaxy A72, bu ekranlarla donatılacaklar. Gelen bilgilere göre Galaxy A52 ve Galaxy A72 telefonlarının her ikisi de 90Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak ve bu özelliği içerecek ilk Galaxy A serisi telefonlar olacak olmalarıyla da fark yaratacaklar. Öte yandan Galaxy A52 5G versiyonunun ise, daha fazlasına imza atarak tam 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı da doğrulanmış.
Peki, neden Galaxy A52'de 90Hz panel yer alacakken, Galaxy A52 5G modelinde 120Hz panel bulunacak? Bunun sebebi, Samsung'un Galaxy A52 5G modelinde farklı bir işlemci kullanacak olmasından kaynaklanıyor. Bilgilere göre Galaxy A52 ve Galaxy A72'de Snapdragon 720G işlemciye yer verecek olan Samsung, Galaxy A52 5G modelindeyse Snapdragon 750G CPU konumlandıracak. Böylece Galaxy A52 5G modelini, performans olarak A serisinin üzerine koymayı hedefleyen Samsung, bunu muhtemelen Galaxy A51'in global çapta gösterdiği başarıya ilişkin yapıyor. Zira Galaxy A51 en çok satan akıllı telefonlardan biri haline gelirken, Galaxy A71'in de özellikle ülkemizde çok rağbet gördüğünü unutmamak gerek. Fakat Galaxy A72 için farklı bir işlemcili versiyon olacak mı, bu şimdilik belli değil.
Bu arada Galaxy A52 5G'nin diğer özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Telefonda Snapdragon 750G işlemciye 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri ile 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri eşlik edecek. 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ Infinity-O Super AMOLED ekranın bulunacağı telefonda, 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 5 MP derinlik kamerası ile 5 MP ön kamera yer alacak. Telefonun ön kamerası da 32 MP şeklinde olacak. Ekrana yerleşik olarak sunulacak parmak izi sensörüne ek olarak, 4500 mAh kapasitesinde batarya, 25W süper hızlı şarj, Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 sürümü telefonun diğer özellikleri.
Galaxy A52 5G'nin fiyatının 450 euro'nun biraz üzerinde olması beklenirken, LTE versiyonu ise 400 dolar civarında fiyatlandırılacak. Yeni Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerinin gelecek ay piyasaya çıkması bekleniyor. Telefonların Türkiye'de ne zaman ve kaç liradan satışa çıkacağı ise şimdilik belli değil.
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