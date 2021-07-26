Galaxy S22 Serisinin Model Numaraları, Önemli Bir Sürprizle Birlikte Sızdı

Samsung Galaxy S22 hakkında sızıntılara şimdi de model numaraları eklendi. Görünüşe bakılırsa Samsung, bir dönemi Galaxy S22 ile birlikte sona erdirecek...

  • Levent Öztürk
Galaxy S22 model numaraları sızdı

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