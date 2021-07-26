Galaxy S22 Serisinin Model Numaraları, Önemli Bir Sürprizle Birlikte Sızdı

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra (ve gelecek olan S21 FE), Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü katlanır olmayan üst seviye telefonlar. Galaxy Note serisine ara veriliyor ve Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilirleriyle ilgilenmeyen herkes için Galaxy S22 serisi bir sonraki büyük şey olacak.
2022'ye yaklaştıkça ve Galaxy S22 serisinin gelişine doğru ilerledikçe, yeni cihazlar hakkında internete sızan daha fazla bilgi göreceğiz. Şimdiden birkaç haber duyulmuş durumda – Galaxy S22, 65W'a kadar şarj hızına ve muhtemelen Olympus markasını taşıyan 200MP sensör de dahil olmak üzere daha yeni kamera sensörlerine sahip olabilir.
Mevcut söylentilerden herhangi birinin gerçek olup olmayacağı kesin olarak söylenebilecek bir şey değil, ancak kaynaklar, yeni ayrıntı yığınları ile öne çıkıyor. Artık Galaxy S22 telefonların model numaraları bile ortaya çıkmış gibi gözüküyor: Sammobile kaynaklarının söylediğine göre Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra (şimdilik geçici isimler); SM-S901x, SM-S906x ve SM-S908x model numaralarını taşıyacak.
Samsung'un SM-G9xx serisi model numaraları, SM-G900x olan Galaxy S5 ile ilk kez kullanıldı ve SM-G991x, SM-G996x ve SM-G998x olan Galaxy S21 akıllı telefonlarla doruğa ulaştı. Galaxy S22 için, Samsung rotayı değiştirmiş görünüyor - Samsung, SM-G1000x gibi bir şeyle gitmek yerine, G'yi S'ye çeviriyor ve önümüzdeki on Galaxy S üst seviye telefonları için 9xx sayı aralığıyla başlıyor.
Bu model numaraları, üç Galaxy S22 modelinin de standart olarak 5G bağlantısıyla geleceğini ortaya koyuyor; bu, 2021 üst seviye telefonların tümü 5G'ye hazır olduğu (veya olacağı) için beklenebilir. Diğer özellikler şimdilik bir sır, ancak yeni AMD destekli Exynos çip setinin, gelecek yıl resmileştiğinde Galaxy S22 serisinin ana cazibe merkezlerinden biri olmasını bekleyebiliriz (mevcut söylentiler Ocak lansmanına işaret ediyor).
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