Samsung Galaxy A7 2018, Üç Kamerayla Sızdı
Galaxy A7 2018'den sızan basın görselleri, telefonun üç kamerayla geleceğini doğruladı.
Galaxy A7 2018'in basına dağıtılmak üzere hazırlanan görselleri, internete sızdı. Üç kamera dedikodularının doğru olduğu, sızan görüntülerle birlikte kesinlik kazandı.
Bununla birlikte telefonun toplamda beş kamerayla geleceği dedikodusu gerçeğe dönüşmemiş gibi görünüyor, çünkü ön yüzde çift kamera göremiyoruz. Cihazın teknik özellikleri, Galaxy A8+ 2018'e benziyor. Tasarım olarak da A8+ 2018'e benzeyen telefon, Samsung'un orta seviye telefonlarına artık iyice yerleşen Infinity Display ile geliyor.
Galaxy S10'un üç kamerayla gelecek olan ilk Samsung telefonu olacağı söyleniyordu ancak bu unvan, muhtemelen Galaxy A7 2018'e ait olacak. Galaxy S10'un 2019'dan önce tanıtılması beklenmezken bu telefonun yakında tanıtılması bekleniyor.
Kameraların özellikleri ise şimdilik bilinmiyor. Cihazın geriye kalan özellikleri arasında Exynos 7885 işlemci, 6GB RAM ve 64GB depolama alanı var. Samsung'un 11 Ekim'de bir duyuru yapması ve etkinlikte dört arka kameralı Galaxy A9'u tanıtması bekleniyor. Galaxy A7 2018'i de aynı etkinlikte görme olasılığımız var.
Zeynel A. Öztürk
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