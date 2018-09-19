Samsung Galaxy A7 2018, Üç Kamerayla Sızdı

Galaxy A7 2018'den sızan basın görselleri, telefonun üç kamerayla geleceğini doğruladı.

Samsung Galaxy A7 2018, Üç Kamerayla Sızdı

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