Apple'dan Mac Mini ve Mac Pro Karışımı Yeni Bir Bilgisayar: Mac Studio!

Görünene göre Apple, Mac Mini ve Mac Pro arasında bir hibrit gibi görünen Mac Studio adlı yeni bir çalışma istasyonu geliştiriyor.
9to5Mac'in haberine göre, Mac Studio iki farklı sürüm olarak geliştiriliyor. Bu sürümlerin ilki M1 Max çipini (geçtiğimiz yılın 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro modellerinde de kullanılmıştı) içerecek, ikincisi ise M1 Max'ten daha güçlü bir Apple çip çeşidini kullanacak; bu M2 olbilir.
Mac Studio'nun dahili kod adının J375 olduğu ve profesyonel pazara yönelik olacağı söyleniyor. Ayrıca Apple Studio Display'in geliştirildiğine yönelik söylentilerle eşleşmesi de bu iddiayı destekliyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, Apple'ın muhtemelen profesyonel işler için bu ürünleri bir arada pazarlayacağı tahmin edilebilir.
Ayrıca Mac Studio'yu ilk defa da duymuyoruz. Bloomberg'den Mark Gurman daha önce Apple'ın 40 CPU çekirdeği ve 128 GPU çekirdeği içeren bir Apple çipini kullanacak daha küçük bir Mac Pro üzerinde çalıştığını belirtmişti.
Apple hakkındaki diğer tüm söylentilerde olduğu gibi bu iddialar da henüz doğrulanmadı. Apple, bu hafta yeni Mac cihazlarını tanıtması beklenen Mart etkinliğine ev sahipliği yapacak, ancak herhangi bir Mac Pro cihazının tanıtılması beklenmiyor. WWDC, profesyonel donanımlar için çok daha muhtemel bir tanıtım sahnesi olacaktır ve çok yakında olduğu için, Mac Studio'yu o zaman görebiliriz...
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