Samsung, Galaxy Cepleri Bilerek Yavaşlatıyor Olabilir mi? İddiaya Göre Evet

Android Authority'nin bildirdiğine göre Samsung, bazı Galaxy akıllı telefonlarda çok sayıda uygulamanın performansını sınırlıyor. Bunun nedeni ise, muhtemelen pil ömründen tasarruf etmek olarak görülüyor. Söylenilene göre, Netflix, TikTok ve Microsoft Office gibi oyunlarla ilgisi olmayan pek çok uygulama da dahil olmak üzere 10.000'e kadar uygulamanın performansının sınırlanması için Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS) kullanılıyor.
Durumu daha da kötüleştiren ise, 3DMark, GeekBench 5 ve PCMark gibi performans kıyaslama uygulamalarının kısıtlanmaması ve bu nedenle bunlardan birinin çalıştırılması durumunda cihazda herhangi bir performans düşüşü görünmemesi. Android Authority'nin söylediğine göre Samsung bu durumun farkında gibi görünüyor ve bunu araştırdığını söylüyor. Ancak henüz resmi olarak doğrulamış değil.
Bu kısıtlama, görünüşe göre etkilenen 10.000 uygulamanın bir listesini yayınlayan Koreli kullanıcılar tarafından fark edildi. Sorun ortaya çıktığından beri, Samsung'un Kore forumları, kullanıcılardan GOS sorunuyla ilgili şikayetleriyle doldu.
Kısa bir süre önce OnePlus da, pil ömründen tasarruf etmek için en son akıllı telefonlarıyla uygulamaları yavaşlattığını kabul etti ve Geekbench'in OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'yu Android Benchmark tablosundan kaldırmasını istedi. Bu durumun fark edilmesinden sonra, her uygulamanın performans gereksinimlerini gereken uygun güçle eşleştirmek için ayarları değiştirdi.
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