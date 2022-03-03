Samsung, Galaxy Cepleri Bilerek Yavaşlatıyor Olabilir mi? İddiaya Göre Evet

İddia ve gelen şikayetlere göre Samsung, çok sayıda uygulamanın performansını, pil ömrünü yükseltmek için sınırlıyor. Can sıkıcı durum ise, iş GeekBench gibi performans ölçme ve kıyaslama uygulamalarına geldiğinde ortaya çıkıyor.