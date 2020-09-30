Samsung'un Motion Photos'unda Google'a Yedekleme Sorunu Can Sıkıyor

Samsung, One UI 2.5'i birkaç ay önce amiral gemisi telefonlarına dağıtmaya başlamıştı. Yeni sürümde Pro video modu, üçüncü parti launcher'larda hareketle gezinti desteği, kablosuz DeX ve fazlası bulunuyordu. Yeni işlevlerden bir tanesi de sesli kısa videolar kaydetmenize izin veren "Motion photos" idi.
Ancak güncellenen Motion photos işlevini kullananlar, bu işlevle kaydedilen fotoğrafların "video kısmının" Google Fotoğraflar'a yedeklenmediğini söylüyorlar. Bunun Google tarafından verilmiş bir karar mı, yoksa Samsung'un koyduğu bir engel mi olduğu bilinmiyor. Reddit'teki bazı kullanıcılara göre değişiklik, Fotoğraflar uygulamasının sadece JPG formatını kabul etmesi ancak Samsung'un bu resimleri HEIC formatında kaydetmesi. Ancak iki firmadan da bunu doğrulayacak bir açıklama henüz gelmedi.
Sorunu hangi firmanın çözeceği veya en azından sorunla ilgili açıklama yapacağı merak konusu.
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