Samsung Galaxy Cihazlar, Sonunda Bu Önemli Listeye Adım Attı

Samsung, Google'ın güvenlik ve iş uygulamaları için minimum standart olarak kabul ettiği Android Enterprise Recommended (AER) programına bazı modellerinin dahil edildiğini duyurdu. Son zamanlarda iş dünyasındaki payını artırmak için çabalarını hızlandıran firma, servislerinin kapsamını genişletti ve kurumsal müşterilere verdiği servisin seviyesini yükseltti. Programa dahil edilmesi, Samsung'un iş dünyasındaki ağırlığını artıracak bir adım olarak görülebilir.
Samsung, amiral gemisi Galaxy cihazlarının kurumsal sürümleri için genişletilmiş destek veriyor ve dört yıl boyunca düzenli Android sürümü ve Samsung güvenlik güncellemeleri alacağını garanti ediyor. Tüm cihazlar, donanım seviyesinde bir güvenlik platformu olan Samsung Knox ile korunuyor.
Samsung'un global mobil B2B ekibinin başkanı KC Choi, yaptığı açıklamada, "Samsung, özelleştirilebilir donanım, yönetimi kolay yazılım ve uçtan uca güvenlik içeren sektör lideri bir teklifle kurumsal müşterilerimize dijital çağ için işlerini modernize etmelerine yardımcı olmaya kararlı" dedi ve ekledi: "Android Enterprise Recommended programına katılarak, kurumsal müşterilerin, Google'ın güvenlik, üretkenlik ve esneklik standartlarını karşılayıp aşarak çalışanları koruyan, etkileşimde kalmalarını sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran bir mobil deneyim oluşturmalarını daha da kolaylaştırıyoruz."
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