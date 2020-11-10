Samsung, Son İddialara Göre Galaxy S21'in Seri Üretimine Başladı Bile...

Yeni bir iddiaya göre Samsung, bir süredir söylentileri hızlanan yeni Galaxy S21'in seri üretimine başladı. WinFuture tarafından paylaşılan bu iddiaya göre, üçüncü taraf üreticiler geçtiğimiz haftadan beri küçük parçalar üzerinde çalışıyorlardı ve bunları, telefonun üretim hatları için Vietnam ve Güney Kore'ye göndermeye başladılar. Bu rapor, Galaxy S21 telefonlarının Ocak ayında tanıtılacağı söylentisine destek olması açısından oldukça önemli.
Galaxy S21 ve S21 Ultra telefonların görüntüleri, güvenilir sızıntı kaynağı @OnLeaks tarafından iki hafta önce paylaşılmıştı. Galaxy S21 serisinin, 3 farklı model içereceği neredeyse kesin. Bu modeller, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S20 Ultra olacak.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bazı rapora göre de, Galaxy S21 Ultra, 5000mAh bataryaya ve 6.8 inçlik Dynamic AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca telefon 108 megapiksel arka kameraya ve 40 megapiksel ön kameraya sahip olacak ve Android 11 ile çalışacak.
Ortaya atılan ve daha önce sizlerle burada paylaştığımız heyecan verici iddialardan biri de, Samsung'un, Galaxy S21 serisi ile beraber kullanıcılara kablosuz Galaxy Buds Beyond kulaklıklarını vereceği yönünde.
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