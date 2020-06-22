Samsung Galaxy Cihazlarda Klavye Kullanmanın Püf Noktaları!

Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarından birini kullanıyorsanız bu telefonların klavyelerindeki özellikler sayesinde akıllı telefon deneyiminizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Telefonunuzla etkileşimlerinizi kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için tasarlanmış Samsung Klavye'nin mesaj yazarken, alışveriş yaparken ya da paylaşım yaparken sunduğu özellikleri sizin için derledik.