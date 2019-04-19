Samsung: Galaxy Fold Sorunlarını İnceliyoruz
Galaxy Fold'un inceleme örneklerinin arızalanmasıyla ilgili Samsung'tan açıklama geldi!
Galaxy Fold'da dayanıklılık problemleri yaşandığına dair şikayetlerin ardından Samsung, konu hakkında resmi bir açıklama yapma gereği duydu. Firma, sorun yaşayan test cihazları için "ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz" dedi.
Samsung'un açıklaması şöyle oldu:
"Sınırlı sayıda Galaxy Fold örneği, inceleme için medyaya sağlandı. Sağlanan örneklerdeki ana ekranla ilgili birkaç rapor aldık. Sorunun nedenini belirlemek için bu birimleri bizzat inceleyeceğiz."
Raporlardan birinde arızalı menteşenin ekrana içeriden baskı uyguladığından bahsediliyordu. Ancak sorunun asıl nedeni, ekranın üzerindeki plastik koruyucuyu çıkarmaktan kaynaklandığı anlaşılıyor. Görünüşe göre bazı kullanıcılar, koruyucuyu standart bir ekran koruyucusuyla karıştırmış durumdalar. Bu noktada elbette Samsung'un koruyucu yüzeyle ilgili gerekli uyarıyı yapıp yapmadığı tartışılabilir.
Samsung'un açıklaması şöyle devam ediyor:
"Bazı test kullanıcıları ekranın üst tabakasını çıkarmanın ekrana hasar verdiğini söyledi. Galaxy Fold'un ana ekranının üzerinde bir koruyucu katman bulunmaktadır ve bu katman, ekranın onu çiziklerden karşı koruyan bir parçasıdır. Koruyucu parçayı çıkarmak veya ana ekrana yapıştırıcı sürmek, hasara yol açabilir. Bu bilginin müşterilerimize net biçimde ulaştırılması için gerekli adımları atacağız."
Samsung'un bozulan test ürünlerinin büyük bölümünü değiştirdiği söyleniyor. Test kullanıcıları ekranı sıyırmamaları gerektiğini de öğrendiğine göre, bunun sorunları ortadan kaldırıp kaldırmayacağını merakla izliyoruz.
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