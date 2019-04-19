Samsung: Galaxy Fold Sorunlarını İnceliyoruz

Galaxy Fold'un inceleme örneklerinin arızalanmasıyla ilgili Samsung'tan açıklama geldi!

Samsung: Galaxy Fold Sorunlarını İnceliyoruz

Galaxy Fold'da dayanıklılık problemleri yaşandığına dair şikayetlerin ardından Samsung, konu hakkında resmi bir açıklama yapma gereği duydu. Firma, sorun yaşayan test cihazları için "ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz" dedi.

Samsung'un açıklaması şöyle oldu:

"Sınırlı sayıda Galaxy Fold örneği, inceleme için medyaya sağlandı. Sağlanan örneklerdeki ana ekranla ilgili birkaç rapor aldık. Sorunun nedenini belirlemek için bu birimleri bizzat inceleyeceğiz."

Raporlardan birinde arızalı menteşenin ekrana içeriden baskı uyguladığından bahsediliyordu. Ancak sorunun asıl nedeni, ekranın üzerindeki plastik koruyucuyu çıkarmaktan kaynaklandığı anlaşılıyor. Görünüşe göre bazı kullanıcılar, koruyucuyu standart bir ekran koruyucusuyla karıştırmış durumdalar. Bu noktada elbette Samsung'un koruyucu yüzeyle ilgili gerekli uyarıyı yapıp yapmadığı tartışılabilir.

Samsung'un açıklaması şöyle devam ediyor:

"Bazı test kullanıcıları ekranın üst tabakasını çıkarmanın ekrana hasar verdiğini söyledi. Galaxy Fold'un ana ekranının üzerinde bir koruyucu katman bulunmaktadır ve bu katman, ekranın onu çiziklerden karşı koruyan bir parçasıdır. Koruyucu parçayı çıkarmak veya ana ekrana yapıştırıcı sürmek, hasara yol açabilir. Bu bilginin müşterilerimize net biçimde ulaştırılması için gerekli adımları atacağız."

Samsung'un bozulan test ürünlerinin büyük bölümünü değiştirdiği söyleniyor. Test kullanıcıları ekranı sıyırmamaları gerektiğini de öğrendiğine göre, bunun sorunları ortadan kaldırıp kaldırmayacağını merakla izliyoruz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Apple da Notre Dame için yardım edecek...
Game of Thrones Yine Korsan Rekoru Kırdı
Ve OnePlus 7 İlk Kez Göründü!
Anadolu'nun Dijitalleşme Sürecine Zyxel Desteği
Galaxy A60 ve Galaxy A40s Çin için Tanıtıldı

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost