Samsung Galaxy M51 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fazlası Haberimizde

Samsung, yeni telefonu Galaxy M51'i sonunda resmi olarak tanıttı. İşte Galaxy M51'in öne çıkan özellikleri...

Galaxy M51 Resmi Olarak Tanıtıldı

Samsung, bir süredir varlığından haberdar olduğumuz, SM-M515F model adıyla bilinen Galaxy M51'i iki renk seçeneğiyle sessizce tanıttı ve ön siparişe sundu.

7.000mAh kapasiteli büyük bir pille gelen telefon, 25W hızlı şarj sayesinde yaklaşık 2 saatte tam şarja ulaşabiliyor. Dörtlü arka kamerayla gelen telefonun ön yüzünde 32MP'lik bir kamera bulunuyor. 6,7 inç Super AMOLED Plus ekranla gelen cihazda 6GB RAM bulunuyor. Cihazın kullandığı sekiz çekirdekli işlemcinin markası, Samsung'un reklam malzemelerinde belirtilmiyor ancak Snapdragon 730 / 730G olması muhtemel.

Yazılım alanına geldiğimizde, Galaxy M51'in One UI 2.5, hatta One UI 2.1 veya 2.0 ile gelmemesi hayal kırıklığına yol açacak. M51, One UI'nın düşük güçlü telefonlara özel kırpılmış sürümü One UI Core ile çalışıyor.

Galaxy M51, Almanya'da 360 Euro fiyatla ön siparişe sunulmuş durumda. Telefonun önümüzdeki günlerde daha çok ülkede piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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