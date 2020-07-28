Samsung Galaxy Note 20 Fiyatı Belli Oldu. İşte Sızan Fiyat Bilgisi...

Samsung'un yeni amiral Galaxy Note 20 4G, Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Note 20 Ultra 5G fiyatları sızdı. Ayrıca yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live fiyatı da göründü.