Samsung Galaxy Note 20 Fiyatı Belli Oldu. İşte Sızan Fiyat Bilgisi...

Samsung'un yeni amiral Galaxy Note 20 4G, Galaxy Note 20 5G ve Galaxy Note 20 Ultra 5G fiyatları sızdı. Ayrıca yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds Live fiyatı da göründü.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note20 Fiyatları Sızdı!

Samsung 'un tanıtmaya hazırlandığı yeni Note amiral gemisi Galaxy Note20 serisi için çok kısa bir süre kaldı. 5 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte 2 farklı Galaxy Note20 modeli göreceğiz. Bunlardan biri Galaxy Note20 olurken, bir diğeri ise Galaxy Note20 Ultra olacak. Ülkemizde muhtemelen 5G desteği olmadığı için 4G destekli modelleriyle yer alacak olan Galaxy Note20 serisi özellikleriyle de az çok artık biliniyor.

Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra Türkiye fiyatları elbette oldukça merak ediliyor. Fakat daha Türkiye fiyat bilgisi belli olmuş değil. Ancak buna karşın yurt dışından Galaxy Note20 fiyatı ile ilgili önemli bilgiler geliyor.

Önemli teknoloji sızıntılarıyla ünlü Ishan Agarwal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Galaxy Note20 Avrupa fiyatlarını açıklamış. Yaptığı paylaşımda, Galaxy Notw20 ve Galaxy Note20 Ultra fiyatlarını paylaşan Agarwal, ayrıca Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live fiyatını da açıklamış.

Paylaşıma göre 256 GB hafızalı Galaxy Note20 fiyatları şu şekilde olacak:

  • Galaxy Note20 4G 999 Euro
  • Galaxy Note20 5G 1099 Euro
  • Galaxy Note20 Ultra 5G 1349 Euro

Samsung Galaxy Buds Live fiyatının da 189 Euro civarı olacağını söyleyen Agarwal, bu fiyatların hafif de olsa sapabileceğini de belirtmiş. Yani fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde olacak diyebiliriz.

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