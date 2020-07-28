Samsung Galaxy Note 20 Fiyatı Belli Oldu. İşte Sızan Fiyat Bilgisi...

Samsung 'un tanıtmaya hazırlandığı yeni Note amiral gemisi Galaxy Note20 serisi için çok kısa bir süre kaldı. 5 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte 2 farklı Galaxy Note20 modeli göreceğiz. Bunlardan biri Galaxy Note20 olurken, bir diğeri ise Galaxy Note20 Ultra olacak. Ülkemizde muhtemelen 5G desteği olmadığı için 4G destekli modelleriyle yer alacak olan Galaxy Note20 serisi özellikleriyle de az çok artık biliniyor.
Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra Türkiye fiyatları elbette oldukça merak ediliyor. Fakat daha Türkiye fiyat bilgisi belli olmuş değil. Ancak buna karşın yurt dışından Galaxy Note20 fiyatı ile ilgili önemli bilgiler geliyor.
Önemli teknoloji sızıntılarıyla ünlü Ishan Agarwal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Galaxy Note20 Avrupa fiyatlarını açıklamış. Yaptığı paylaşımda, Galaxy Notw20 ve Galaxy Note20 Ultra fiyatlarını paylaşan Agarwal, ayrıca Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live fiyatını da açıklamış.
Paylaşıma göre 256 GB hafızalı Galaxy Note20 fiyatları şu şekilde olacak:
- Galaxy Note20 4G 999 Euro
- Galaxy Note20 5G 1099 Euro
- Galaxy Note20 Ultra 5G 1349 Euro
Samsung Galaxy Buds Live fiyatının da 189 Euro civarı olacağını söyleyen Agarwal, bu fiyatların hafif de olsa sapabileceğini de belirtmiş. Yani fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde olacak diyebiliriz.
Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.
Note20 4G: €999
Note20 5G: €1,099
Note20 Ultra 5G starts at €1,349
256GB Base Storage.
Buds Live: ~€189
Note: May differ a bit due to VAT
Link for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsK— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 27, 2020
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