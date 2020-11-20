iPhone 12 Pro Max'e, Olabilecek En Yüksek Puanı Verdiler

iPhone 12 Pro Max, DisplayMate'ten mümkün olan en yüksek ekran puanını almayı başardı.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 Pro Max'e Önemli DisplayMate Derecesi

iPhone 12 Pro Max'in gerçekten de harika bir ekrana sahip olması kimseyi şaşırtmamalı, zira Apple yıllardır iPhone ekranlarına bilhassa önem gösteriyor. Bunların son örneği de iPhone 12 Pro Max oldu.

DisplayMate, konu akıllı telefon ekranları olduğunda muhtemelen dünyanın önde gelen en önemli otoritesi. Bu sene tanıtılan iPhone 12 Pro Max'in ekranını bir dizi testten geçiren DisplayMate, sonunda karara varmış ve iPhone 12 Pro Max'in ekranını A+ şeklinde puanlamış.

iPhone 12 Pro Max'in ekranının öne çıkan özellikleri arasında bir akıllı telefon OLED ekranında bulunan en yüksek değer olan 825 nitlik tam beyaz ekran parlaklığı ve HDR içeriğinde bu değerin 1200 nite ulaşabilmesi yer alıyor. Öte yandan ekranın kontrast doğruluğu ve yoğunluk ölçeği de "çok yüksek" olarak derecelendirilirken, ekran yansıması da yüzde 4.8 ile çok düşük bulunmuş.

DisplayMate'in iPhone 12 Pro Max raporunun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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