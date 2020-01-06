Samsung Galaxy S10 Lite'ı Galaxy S10 ve S10+ ile Karşılaştırdık!

Samsung'un yeni S serisi modeli Galaxy S10 Lite özelliklerini, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ ile karşılaştırdık.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve S10+ Karşısında

Samsung, CES 2020'de Galaxy S10 Lite'ı tanıttı. Hatta Samsung bununla da kalmayarak Galaxy Note 10 Lite modelini de Las Vegas'taki etkinliğinde tanıttı. Her iki telefonun da özelliklerinden bu haberimizde bahsetmiştik. Lite modelleriyle her iki seriye de yeni bir alternatif katan Samsung, böylece S ve Note ailelerine yeni seçeneklerde bulunmuş oldu. Özellikle Galaxy S10 Lite modeliyle S10 ailesine yeni bir çizgi çizen Samsung, bazı noktalarda ise amiral gemisinden daha cömert özellikler sunuyor.

Samsung Galaxy S10 Lite, 6.7 inç büyüklüğünden ekranıyla Galaxy S10+'tan daha büyük bir ekran sunarken, ayrıca bataryasıyla da tam 4500 mAh kapasitesinde bir alana sahip. 48 MP ana kamerasıyla olduğu kadar Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisiyle de dikkat çeken Galaxy S10 Lite, adeta yeni amiral gemisi olarak Galaxy S10 ailesinin tepesine yerleşiyor diyebiliriz.

Galaxy S10 Lite Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelir ve gelirse Galaxy S10 Lite Türkiye fiyatı ne olur şimdilik bilinmez. Ancak özellikleriyle oldukça dikkat çekici bir model olduğu kesin. Ancak Samsung'un bu yeni modelini satın almayı düşünüyorsanız, Galaxy S10 Lite'ın, halihazırda Türkiye'de satışta olan Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modelleriyle özellik bakımından ne farkları olduğunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

  Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Galaxy S10+
Ekran 6.7-inch, Super AMOLED Infinity-O, 2400×1080 piksel, 20:9, HDR10+ certified 6.1-inch, Curved Dynamic AMOLED, 3040×1440 piksel QHD+, 19:9, HDR10+ certified 6.4-inch, Curved Dynamic AMOLED, 3040×1440 piksel QHD+, 19:9, HDR10+ certified
S Pen Yok Yok Yok
İşlemci Snapdragon 855 octa-core (2.84GHz), 7nm, 64-bit Exynos 9820/Snapdragon 855, octa-core, 8nm/7nm, 64-bit Exynos 9820/Snapdragon 855, octa-core, 8nm/7nm, 64-bit
RAM 6GB/8GB LPDDR4 8GB LPDDR4 8GB/12GB LPDDR4
Arka Kamera Kamera 1: 48MP, OIS, otofokus, 4K video kayıt, F2.0

Kamera 2: 12MP super geniş açılı, 123-derece FOV, F2.2

Kamera 3: 5MP makro, F2.4

 Kamera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel otofokus, 4K video kayıt, F1.5-F2.4

Kamera 2: 12MP telefoto, F2.4, OIS, Dual Pixel otofokus

Kamera 3: 16MP super geniş açılı, 123-derece FOV, F2.2

 Kamera 1: 12MP, OIS, Dual Pixel otofokus, 4K video kayıt, F1.5-F2.4

Kamera 2: 12MP telefoto, F2.4, OIS, Dual Pixel otofokus

Kamera 3: 16MP super geniş açılı, 123-derece FOV, F2.2
Ön Kamera  32-megapixel, F2.2 10MP, F1.9, Dual Pixel (2PD) otofokus 10MP birincil, F1.9, Dual Pixel (2PD) otofokus+ 8MP RGB derinlik sensörü, F2.2
Depolama 128GB, microSD (1TB'a kadar) 128GB/512GB, microSD (512GB'a kadar) 128GB/512GB/1TB, microSD (512GB'a kadar)
Yazılım Android 10, One UI 2.0 Android 9 Pie, One UI Android 9 Pie, One UI
Batarya 4,500 mAh, süper hızlı şarj (25W) 3,400 mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj, ters kablosuz şarj (PowerShare) 4,100 mAh, hızlı kablolu ve kablosuz şarj, ters kablosuz şarj  (PowerShare)
Bağlantılar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.11, MU-MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi 4G LTE (Cat.20), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi
Boyutlar ve Ağırlık 162.5 x 75.6 x 8.1mm, 186g 149.9×70.4×7.8 mm, 157g 157.6×74.1×7.8, 175g (198g seramik versiyon)
Sensörler Hız ölçer, Barometre, Parmak izi (ekran içi), Gyro sensör, Geomanyetik sensör, Hall sensör, Proximity sensör Hız ölçer, Barometre, Parmak izi (ekran içi), Gyro sensör, Geomanyetik sensör, Hall sensör, Proximity sensör Hız ölçer, Barometre, Parmak izi (ekran içi), Gyro sensör, Geomanyetik sensör, Hall sensör, Proximity sensör
Diğer Özellikler Samsung Pay, Bixby, Yüz tanıma, AR Emoji, Dolby Atmos (kablolu) AKG kulaklık, stereo hoparlör, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 su ve toz dayanımı, ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, kalp atış sensörü, yüz tanıma AKG kulaklık, stereo hoparlör, Dolby Atmos, AR Emoji, Bixby, Samsung Pay, IP68 su ve toz dayanımı, kalp atış sensörü, yüz tanıma
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