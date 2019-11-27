Samsung Galaxy S11 İçin Lazer Otofokus İddiası

Kısa bir süre önce resmi olmayan CAD görüntüleriyle Galaxy S11e karşımıza çıkmıştı. Öte yandan Galaxy S11e hakkında olduğu kadar ana model Galaxy S11 için de teknik özelliklerine ilişkin bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bunlar arasına bir yenisi daha ekleniyor.
Galaxy S11 için gelen yeni bilgi, telefonun kamerasına ilişkin. Galaxy S11'de lazer otofokusun yer alacağı iddia ediliyor. Lazer otomatik odaklama ilk olarak LG G3 tarafından kullanılmış, ancak LG G6'ya geldiğimizde bunun yerini faz algılamalı otofokus almıştı. Samsung da son telefonlarında faz algılamalı otofokus (PDAF) sistemini kullanıyor, ancak gelen sızıntı doğru ise artık lazer otofokus sistemine geçecek.
This is the Laser focusing module added by the Galaxy S11 series. pic.twitter.com/44fDYvFz4F— Ice universe (@UniverseIce) November 25, 2019
Lazer otofokus sistemi, aslında en hızlı odaklanma yöntemini sağlıyor ve her türlü aydınlatma koşulunda harika performans gösterebiliyor. Ancak tek dezavantajı uzun mesafeli nesnelere odaklanmada yaşadığı zorluk. Bu noktada ise şirketler tercihlerini faz algılamalı otofokustan yana kullanıyorlar.
Elbette Samsung, Galaxy S11 için ne yapar, bunu bekleyip göreceğiz. Belki de Güney Koreli şirket iki sistemi de farklı kameralarında kullanma yoluna gider.
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