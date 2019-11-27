Samsung Galaxy S11 İçin Lazer Otofokus İddiası

Galaxy S11 için gelen yeni iddia, Samsung'un "eski" bir özelliği geri getireceğini söylüyor!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S11 İçin Lazer Otofokus İddiası

Kısa bir süre önce resmi olmayan CAD görüntüleriyle Galaxy S11e karşımıza çıkmıştı. Öte yandan Galaxy S11e hakkında olduğu kadar ana model Galaxy S11 için de teknik özelliklerine ilişkin bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bunlar arasına bir yenisi daha ekleniyor.

Galaxy S11 için gelen yeni bilgi, telefonun kamerasına ilişkin. Galaxy S11'de lazer otofokusun yer alacağı iddia ediliyor. Lazer otomatik odaklama ilk olarak LG G3 tarafından kullanılmış, ancak LG G6'ya geldiğimizde bunun yerini faz algılamalı otofokus almıştı. Samsung da son telefonlarında faz algılamalı otofokus (PDAF) sistemini kullanıyor, ancak gelen sızıntı doğru ise artık lazer otofokus sistemine geçecek.

Lazer otofokus sistemi, aslında en hızlı odaklanma yöntemini sağlıyor ve her türlü aydınlatma koşulunda harika performans gösterebiliyor. Ancak tek dezavantajı uzun mesafeli nesnelere odaklanmada yaşadığı zorluk. Bu noktada ise şirketler tercihlerini faz algılamalı otofokustan yana kullanıyorlar.

Elbette Samsung, Galaxy S11 için ne yapar, bunu bekleyip göreceğiz. Belki de Güney Koreli şirket iki sistemi de farklı kameralarında kullanma yoluna gider.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Call of Duty: Mobile'a Zombiler Modu Geldi
İnternet Gerçekten Çöker mi?
Realme X50: Realme, ilk 5G'li Telefonunu Doğruladı
Avrupa'nın IPv4 Adresleri Tükendi
Deepfake Tehdidine Karşı Yerli Çözüm

 

 