Samsung Galaxy S20 FE'nin Can Sıkan İlk Sorunu, Dokunmatikte Ortaya Çıktı

Galaxy S20 FE'de şikayet edilmeye başlanan dokunmatik ekran sorunu, kullanıcıların canını sıkıyor!

Galaxy S20 FE'de dokunmatik sorunu

Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy S20 FE, 699 dolarlık fiyatına karşılık etkileyici özelliklerle geliyor. Ancak telefonu ilk test edenler ve bazı kullanıcılar, dokunmatik ekranla ilgili sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar.

Bazı kullanıcılar, sorunun "Cep modunda" yaşandığını, bazıları ise "yanlışlıkla dokunma korumasının" nedensiz olarak devreye girdiğini söylüyorlar. Bu durumda ekranın dokunmatik özelliği, yanlışlıkla dokunmalara karşı korumak için devre dışı kalabiliyor. Bazı kullanıcılar ise dokunmaların kendiliğinden olduğunu, ekranın tepki vermediğini veya geç tepki verdiğini söylüyorlar. Reddit'te ekranın dokunma tepkisini Note 10 ile karşılaştıran bir kullanıcı, iki parmakla yapılan hareketlerde sorun yaşadığını gösterdi.

Sorunların yazılımsal bir güncellemeyle çözmenin mümkün olup olmayacağı bilinmiyor. Bazı kullanıcılar, "ATIG" ile biten firmware sürümünün sorunları çözdüğünü söylese de, bu herkes için geçerli değil gibi görünüyor. 9to5Google, Sammobile gibi siteler de benzer sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar. Raporların sayısına bakılırsa sorun yaygın olabilir.

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