Samsung Galaxy S20+ İçin Android 11 Güncellemesi Göründü

Samsung, Galayx S20 serisi için Android 11 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan Geekbench benchmark testinde Galaxy S20+'ın Android 11 ile çalıştığı göründü.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S20+ İçin Android 11 Göründü

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note20 lansmanına hazırlanırken, bir yandan da Galaxy S20 serisi için Android 11 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Android 11'in kullanıma sunulmasıyla beraber güncellemeyi alması beklenen Galaxy S20 serisi için ilk gerçek ipucu, ortaya çıkan benchmark sonuçlarında kendini gösterdi.

Güncelleme konusunda en hızlı çalışan akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, Android 11'İn çıkmasıyla beraber Galaxy S20 serisine de yeni işletim sistemi güncellemesini verecek. Zira Android 11 işletim sistemiyle çalışan Galaxy S20+ Geekbench benchmark sonuçlarında görünmüş durumda.

Geekbench 5 üzerinde yapılan testte, tek çekirdek skoruyla 911 puan, çoklu çekirdek sonucuyla ise 2817 puan toplayan Galaxy S20+, bu tabloda yazılanlara göre Android 11 ile çalışıyor. Testin tarihi ise 30 Temmuz 2020.

Galaxy S20 serisine Android 11 güncellemesinin yanında, Samsung'un One UI 3.0 arayüz güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.

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