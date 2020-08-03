Netflix'ten Android'e Hız Denetimleri

Netflix, Android kullanıcılarının video yürütme hızını değiştirmelerine izin vermeye başladı.
Önümüzdeki haftalarda Android'deki daha çok Netflix üyesine gelecek olan işlev, videoları 0,5x ve 0,75x oranında yavaşlatmaya, 1,25x ve 1,5x hızlandırmaya olanak tanıyor. Firma, yeni işlevi iOS ve web üzerinde test etmeyi de planlıyor, ancak TV'ler ve set üstü kutularla ilgili bir açıklama yok.
Netflix daha önce de benzer bir işlevi test etmiş, ancak gelen tepkilerin ardından işlevi sunmayı planlamadığını söylemişti. Ancak aradan geçen 9 ay içinde çok şey değişmiş gibi görünüyor. Netflix yöneticisi Keela Robison, hızlı yürütmeyi en fazla1,5x ile kısıtlayarak yaratıcı topluluğa saygı duymaya çalıştıklarını söylüyor. YouTube'un içerikleri iki kat hıza kadar hızlandırmaya izin verdiği biliniyor. Netflix bu hıza çıkmamasının yanı sıra, hız ayarını her video için ayarlamayı gerektiriyor; böylece yanlışlıkla her şeyi hızlandırılmış olarak seyretmiyorsunuz.
Netflix, benzer işlevin DVD yürütücü ve DVR'lerde yıllardır olduğunu ve yoğun olarak talep edildiğini söyleyerek değişikliği savunuyor. Bununla birlikte dizileri hızlandırılmış olarak izlemek, içeriğin sanata yeterince önem vermediğinin ve tüketime yönelik olduğunun bir işareti olabilir. Bu durumda hızlandırarak takip ettiğiniz dizileri neden böyle izlediğinizi sorgulamak isteyebilirsiniz.
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